È forse il Maître Chocolatier più famoso di Italia ed è uno degli storici giudici di Bake Off. Chi è? Ernst Knam ovviamente. Il pasticcere è nuovamente dietro ai banconi del talent di cucina insieme ai suoi compagni, Clelia D’Onofrio, Benedetta Parodi e Damiano Carrara. Il programma va in onda tutti i venerdì su Real Time, il 17 settembre è già alla sua quarta puntata, sempre dalla location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Ernst Knam è nato il 26 Dicembre 1963 a Tettnang, in Germania. La sua passione per i dolci lo ha portato a studiare e a farsi conoscere in tutta Europa dove ha viaggiato a lungo per imparare dai migliori pasticceri. Si trasferisce a Milano nel 1989 e dopo aver lavorato accanto a diversi Chef ha aperto il suo negozio, l’Antica di Ernest Knam.

Nel 1998 ottiene il suo primo riconoscimento, il Toque D’or di Lucerna, che dà il Là alla sua carriera. Nel 2009 come campione italiano di cioccolato e nel 2012 campione del mondo di gelateria. A tutti questi premi nel 2015 si aggiunge anche la nomina di Chef Ambassador per Expo 2015.

Le sue lavorazioni sono vere e proprie opere d’arte che gli hanno fatto ottenere il soprannome di Re del cioccolato. Oltre alla partecipazione a Bake off Italia su Real Time è stato protagonista anche di Che diavolo di pasticceria e Bake Off Junior. Autore di diversi libri è il pasticcere di fiducia di molti personaggi del mondo dello spettacolo. È stato lui a preparare la torta nuziale di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, come anche la torta che ha preparato per la Mostra del Cinema di Venezia, per celebrare la carriera di Ennio Morricone.

Seguitissimo sul suo profilo Instagram, @enrsknam, con quasi 800 mila follower, Ernst dispensa sui social ricette e video con veri e propri mini corsi per preparare dolci e torte tradizionali o ideate da lui.