Ballando con le stelle: svelate le prime coppie della nuova edizione

A poco più di due settimane dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, questa mattina TvBlog ha rivelato le prime coppie. La prima puntata del talent show del sabato sera di Rai 1 andrà in onda l’8 ottobre, mentre la conclusione è attesa a ridosso dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar, a cui la Nazionale italiana non prenderà parte. Scopriamo dunque insieme quali sono i primi abbinamenti tra maestri e concorrenti svelati dal noto portale specializzato in televisione.

La prima coppia della nuova edizione di Ballando con le stelle ad essere svelata è quella composta da Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e la maestra Anastasia Kuzmina. Un’altra coppia rivelata in queste ultime ore ha per protagonisti l’attore Gabriel Garko e la maestra di ballo Giada Lini. La terza coppia in gara quest’anno è invece formata dal giornalista Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, una delle veterane della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Nel suo approfondimento odierno, TvBlog ha svelato altre due coppie della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle: il nuotatore Alex Di Giorgio ballerà insieme al ballerino Moreno Porcu, invece la conduttrice radiofonica Ema Stokholma gareggerà in coppia con l’insegnante di danza Angelo Madonia. Le altre coppie di quest’anno verranno svelate man mano nel corso dei prossimi giorni, sia tramite i canali social del programma sia attraverso delle ospitate a sorpresa in alcune trasmissioni in onda su Rai 1, per esempio La Vita in Diretta e Domenica In.