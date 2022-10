Ballando con le stelle, il ponytail di Paola Barale è il trend della prossima stagione

Sguardo di fuoco e un fisico mozzafiato fasciato da una seducente jumpsuit: Paola Barale torna in prima serata e lo fa in grande stile! La showgirl piemontese era una delle concorrenti più attese della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Insieme al maestro Roly Maden, ha letteralmente incendiato il palcoscenico con un cha cha cha che non ha convinto però la giuria. A Selvaggia Lucarelli e agli altri giudici non è piaciuta la mancanza di sensualità della donna, afflitta, come lei stessa ha ricordato, da una serie di problemi alla schiena.

Se il sex appeal è mancato nella danza, la stessa cosa non si può dire dell’outfit scelto da Paola Barale per il suo debutto a Ballando con le stelle. La showgirl si è presentata con un’aderente jumpsuit ma soprattutto con una pettinatura, il ponytail con treccia, destinata a diventare uno dei must della prossima stagione. Realizzarla è semplicissimo, basta legare i capelli in una coda altissima e intrecciare quelli che rimangono, fissandoli con un elastico trasparente. Una riga di eyeliner e un rossetto nei toni del nude completano un look che richiama le movenze feline di Eva Kant!

Paola Barale è stata una vera e propria icona della tv. Dopo aver iniziato per caso grazie alla straordinaria somiglianza con Madonna, è riuscita a entrare nel cuore degli italiani con trasmissioni come La Ruota della Fortuna e Buona Domenica. Lasciata la televisione, si è dedicata con successo alla carriera teatrale. Dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti, è stata legata a lungo a Raz Degan. Oggi si definisce felicemente single: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, ha dichiarato nel corso di una lunga intervista rilasciata a un noto settimanale.