La nuova edizione di Ballando con le stelle, ovviamente sempre con Milly Carlucci a fare da padrona di casa, ha preso il via sabato 8 ottobre 2022 su Raiuno. Questa volta, però, le polemiche erano sorte sin da prima della messa in onda della prima puntata a causa della presenza tra i concorrenti di Lorenzo Biagiarelli, noto non solo per la sua partecipazione a La prova del cuoco, ma anche per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Il Codacons aveva così richiesto che la Rai sospendesse la giornalista, da tempo una delle componenti della giuria del programma perché c’era il “rischio” concreto che lei potesse essere poco obiettiva nell’esprimere i suoi giudizi.

“Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli, che abbiamo sempre ritenuto una giornalista brillante e intelligente, le cui battaglie abbiamo più volte difeso e condiviso, ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie” – questo è quanto ha riferito l’associazione che tutela i consumatori all’Adnkronos.

La diretta interessata aveva comunque provato a chiudere ogni discorso in merito tramite un post Instagram in cui ha espresso chiaramente come, a suo dire, la questione non abbia ragione di esistere. “Breve e sintetica riflessione su Ballando con le stelle e la questione conflitto di interessi, visto che quest’anno giudicherò anche Lorenzo Biagiarelli – ha scritto Selvaggia Lucarelli -. E comunque ricordo sempre a tutti che per quanto si possa amare qualcuno, se balla di me*** balla di me***”.

Ma alla fine come è andata in puntata? La giurata, nonostante voglia sembrare sicura di sé, si è commossa al termine dell’esibizione del compagno. “Wow sei umana” – è stato il commento degli altri giudici. Successivamente è intervenuta anche la conduttrice, che ha apprezzato il tono disteso della situazione: “Adesso la convincerai a ballare finalmente”.

Terminata la serata, i due si sono concessi un selfie corredato dall’hashtag #conflittodinteressi. Insomma, una chiara risposta al Codacons con tono sarcastico.

La giurata intanto è finita al centro dell’attenzione anche per l’insulto che le ha rivolto Iva Zanicchi, che non ha gradito il voto negativo ricevuto. Il giudizio non è piaciuto alla cantante che in tutta risposta avrebbe pronunciato l’offesa “tr…” alla giornalista per ben due volte. Oggi su Instagram Lucarelli ha voluto affrontare anche questo tema con un commento eloquente: “Quando Iva Zanicchi e il suo ballerino spiegano bene cosa siano sessismo e mansplaining in un programma Tv”.