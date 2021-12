Sabrina Salerno, cinque look da ricordare dalla pista di Ballando con le Stelle

La finale di Ballando con le Stelle è sempre più vicina e sono poche le coppie rimaste in gara pronte a contendersi il titolo. Tra queste c’è Sabrina Salerno che, con il suo partner di ballo Samuel Peron, ha regalato agli spettatori delle ottime performance. E non solo quelle. Gli abiti sfoggiati durante le loro esibizioni, infatti, hanno catturato l’attenzione del pubblico per via della loro unicità e dello stile sempre azzeccato. Perciò ecco i cinque look più belli di Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle.

Asian fusion dance e tanta sensualità. Con questo outfit la showgirl, insieme al su partner, ha dato vita ad una danza davvero sensuale. Con un mini top nero con maniche lunghe velate e che lascia scoperta la pancia Sabrina Salerno è davvero perfetta. La gonna lunga ricoperta di dettagli brillanti e con due spacchi laterali accompagna i suoi movimenti, regalando una performance (e uno stile) unica.

Un Quick step davvero ben riuscito. Per questo ballo molto speciale Sabrina ha indossato una jump suit nera con dettagli bianchi e maniche velate. Uno stile apparentemente mascolino ma che addosso alla showgirl non fa che accentuare la sua femminilità. Ai piedi delle decolleté dorate con cinturino accompagnano i suoi passi sulla pista.

Mini dress nero con frange e trasparenze per una Samba molto sensuale. Qui Sabrina sfoggia un abitino corto e intarsiato con una scollatura quadrata, coperta da un filo di stoffa velata che evidenzia il decolleté. Ai piedi delle scarpe a punta nere con un cinturino impreziosito da dettagli in argento che abbraccia la caviglia. Meravigliosa!

Paso doble è sinonimo di passione. E lo sa bene Sabrina Salerno che con questo outfit non può che conquistare giuria e pubblico. Per questo ballo la showgirl ha indossato una tutina nera di pelle con scollo a V molto profondo con un lungo strascico in tulle rosso. Calze a rete e tacchi a spillo completano il look.

Per ballare questo tango Sabrina Salerno ha indossato un vestitino nero velato che mette in evidenza la sua silhouette slanciata. Una fascia nera copre il seno, mentre il busto è avvolto da stoffa velata molto leggera. La gonna, tagliata a trapezio, scende leggermente da un lato, agevolando i movimenti della showgirl. Un look davvero adatto per questo ballo sexy!