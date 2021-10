Al via sabato 16 ottobre la nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle, storica trasmissione di RaiUno arrivata ormai alla sua sedicesima edizione. Come ogni anno, al fianco della padrona di casa Milly Carlucci ci sono i giudici, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. A sfidarsi a colpi di coreografie ci sono, naturalmente, 13 personaggi famosi che si esibiranno in coppia con ballerini professionisti. Tra i vip pronti a scendere sulla pista da ballo c’è anche Alvise Rigo, ex rugbista professionista, accompagnato dalla maestra Tove Villfor.

Nato il 12 dicembre 1992, fino ai 18 anni Alvise ha vissuto nella sua Venezia, dove si è diplomato al liceo scientifico. Si è poi trasferito a Padova per frequentare il corso di mediazione linguistica e culturale all’università. È sempre stato appassionato di sport, e nel corso degli anni ha capito che la sua vera strada era quella del rugby. A poco più di 20 anni ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby, per poi debuttare ufficialmente in serie A nel 2015.

Nel maggiore campionato italiano ha indossato la maglia del Valsugana, squadra padovana, per poi essere chiamato a vestire i colori della Lazio Rugby, dove rimane per una stagione. Nel 2016/2017 gioca invece nel Petrarca Rugby, altro club di Padova, tornando poi alla sua prima squadra per le due stagioni successive. Nel 2020 decide di lasciare l’attività agonistica, per dedicarsi ad altro.

Trasferitosi a Milano, Alvise lavora nel mondo del fitness e, occasionalmente, fa il buttafuori o il bartender in alcuni locali della movida milanese. Per lui quella a Ballando con le Stelle non è la prima apparizione televisiva. Nel 2020, infatti, è salito sul palco dell’Ariston durante il primo Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello: in quell’occasione era apparso in veste di valletto di Antonella Clerici, ospite della serata.