Milly Carlucci ha presentato ufficialmente i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via su RaiUno sabato 16 ottobre 2021. La conduttrice, ospite a La Vita in Diretta, ha svelato uno ad uno i nomi dei tredici concorrenti in gara. Nessun cambio nella giuria composta come sempre da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Sempre al suo posto anche Paolo Belli, sul palco insieme alla sua band.

Un cast, questo del 2021, ricco e molto variegato che spazia dal mondo della musica, passando da quello dei social sino allo sport. Bando alle ciance ed ecco i nuovi protagonisti del talent: il cantante di Cellino San Marco Al Bano, Arisa, l’ex Bluvertigo Morgan, il cantante Memo Remigi, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, l’ex calciatore Fabio Galante, l’ex rugbista Alvise Rigo, il motociclista Andrea Iannone e anche il fisico Valerio Rossi Albertini, Sabrina Salerno, Mietta, l’attrice Valeria Fabrizi e la modella britannica Bianca Gascoigne.

Durante la presentazione ufficiale del cast di Ballando con le stelle, Milly, affiancata da Zazzaroni in studio e in collegamento da Carolyn Smith e Lucarelli, incrocia le dita e spera che tutto funzioni al meglio in questa edizione tanto attesa. La presentatrice ha raccontato alcune curiosità come il lungo corteggiamento per riuscire a convincere Albano a partecipare. Nei video di presentazione tutti i partecipanti appaiono molto emozionati, qualcuno timoroso di non essere neanche in grado di mettere insieme due passi di danza, ma tutti comunque molto motivati.