L’edizione 2021 di Ballando con le Stelle è ai blocchi di partenza. La padrona di casa Milly Carlucci ha annunciato i 13 personaggi famosi che dal 16 ottobre si sfideranno con corografie sempre più difficili, mentre la giuria è rimasta quella di sempre: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tra le star che balleranno in coppia con i ballerini professionisti c’è anche Andrea Iannone, pilota di MotoGP, ma anche volto noto al gossip italiano.

Classe 1989, Iannone ha esordito nel più importante campionato motociclistico nel 2013. Si fa notare subito per il suo talento, e nel 2015 entra a far parte del team Ducati, uno dei più prestigiosi, in squadra con Andrea Dovizioso. Nello stesso anno arriva per lui il primo podio in MotoGP, cedendo al campione Valentino Rossi; dovrà aspettare un altro anno prima di ottenere la prima vittoria della sua carriera, durante il Gran Premio d’Austria.

Tutti conoscono la carriera da pilota di Andrea Iannone, ma ci sono alcune curiosità che forse non sono così note. Come, per esempio, il fatto che Valentino lo abbia soprannominato Maniac, a causa della sua ossessione per l’ordine e la perfezione: un nomignolo con cui, ormai, lo chiamano tutti gli addetti ai lavori della MotoGP. E, a proposito di gare, nel 2019 è stato sospeso dalla Federazione internazionale di Motociclismo dopo essere risultato positivo ad un test anti-doping. Per questo il TAS (Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport) lo ha squalificato per ben quattro anni e ha considerato non validi tutti i successi ottenuti quell’anno.

Anche la vita privata di Andrea è decisamente movimentata. Dal 2016 al 2018, infatti, il pilota è stato fidanzato con Belen Rodriguez, con la quale condivideva anche una casa a Lugano. Dopo questa relazione, che sembrava destinata a durare, si sono susseguite diverse storie. Nessuna di queste, però, ha avuto successo: tra tutte, anche quella con l’influencer ed ex tronista Giulia de Lellis. Oggi, però, sembra che Iannone abbia trovato l’amore: si tratta della fashion stylist Gaia Maria Miracapillo. Un’altra curiosità: a maggio 2021 il pilota ha aperto un ristorante, Passion Cafè, in Svizzera; vive, infatti, ancora a Lugano.