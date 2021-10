Sabato 16 ottobre riparte Ballando con le Stelle, storico programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci arrivato ormai alla sua sedicesima edizione. Tra i vip che scenderanno in pista per sfidarsi a colpi di coreografie e conquistare i giudici (Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto) c’è anche Arisa, che ballerà al fianco del professionista Vito Coppola.

È una delle cantanti italiane di maggior successo, e spesso si fa notare per i suoi look stravaganti e per la sua esuberanza, soprattutto in tv. Il suo vero nome è Rosalba Pippa, come molti sapranno, ma pochi conoscono l’origine del suo pseudonimo: Arisa è l’insieme delle iniziali dei nomi della sua famiglia (il padre Antonio, Rosalba, le sorelle Isabella e Sabrina e la madre Assunta). Ha iniziato a cantare già da bambina, quando partecipava a concorsi e ascolta i suoi due idoli, Mariah Carey e Celine Dion, e nel 2008 arriva la svolta.

È stata infatti una delle vincitrici del concorso SanremoLab, che le ha permesso di partecipare l’anno seguente al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che ha vinto con Sincerità, brano che la rende famosa. Da quel momento Arisa partecipa altre sei volte, ottenendo la vittoria nel 2014 con Controvento. Nel frattempo, continua a stupire i fan con esuberanti cambi di look: dalla frangetta ai capelli rasati a zero, dagli enormi occhiali spessi alle parrucche che sfoggia in ogni occasione. L’ultimo cambiamento, proprio in occasione di Ballando: dal biondo platino, i suoi capelli cortissimi sono passati ad una sfumatura che va dal blu al rosa.

Non soltanto cantante, ma anche personaggio televisivo. Arisa è stata infatti più volte giudice di X Factor e, nell’edizione 2020/2021 è stata insegnante di canto alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Ruolo, però, che non è stato riconfermato per la stagione successiva, attualmente in corso. Nel talent di Sky, invece, si è resa protagonista di diversi battibecchi con Simona Ventura e, soprattutto, è stata giudicata poco adeguata al ruolo quando si è presentata ubriaca in una delle puntate live.

Per quanto riguarda la sua vita privata, per diversi anni è stata fidanzata con Giuseppe Anastasi, che per lei aveva scritto Sincerità. Dopo la fine della loro storia, Arisa sembrava aver trovato l’amore con Lorenzo Zambelli, il suo manager, con cui ha avuto una relazione fatta di tira e molla. Nel febbraio 2021 arriva la notizia del fidanzamento ufficiale con l’autore televisivo Andrea di Carlo: le nozze sono però state annullate pochi mesi dopo, a causa dell’improvvisa rottura. Pare che la cantante, per partecipare a Ballando con le Stelle, abbia imposto una clausola per non incontrare il suo ex fidanzato, che potrebbe essere molto presente in quanto manager di Federico Fashion Style e Morgan, anche loro concorrenti.