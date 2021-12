Il pigiama a pois di Barbara D'Urso è davvero un sogno

Barbara D’Urso torna a far impazzire i suoi fan su Instagram. La conduttrice televisiva, infatti, ama condividere momenti della sua vita lavorativa e privata con i suoi follower, (nonché i numerosi e particolarissimi outfit) e i suoi post fanno sempre incetta di like. Questa volta, però, la sessantaquattrenne ha voluto mostrarsi con un look diverso dal solito: un pigiama a pois molto elegante, il compagno ideale per affrontare al meglio queste fredde notti invernali.

Nella foto, Barbara D’Urso appare rilassata e sorridente, seduta su un letto a castello in legno decorato con dettagli natalizi: cuscini, coperte, tutto nei toni del rosso. “Fate bei sogni…#colcuore“, scrive a corredo del meraviglioso scatto. Il pigiama indossato da Barbara D’Urso è composto da una camicia e da un pantalone coordinato, a pois, bianco e nero. Ai piedi indossa delle simpaticissime ciabattine con un design molto speciale: delle renne stilizzate en pendant con i colori del pigiama.

La manicure è impeccabile: la conduttrice sfoggia uno smalto rosso accesso molto brillante, in pieno stile natalizio. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, leggermente mossi: un outfit davvero unico che è piaciuto tantissimo ai follower di Barbara D’Urso. “Sei Divina come sempre”, ha scritto un utente. E ancora: “Sei splendida Barbara“. C’è anche chi, poi, chiede a gran voce il ritorno del volto di Canale 5 a Pomeriggio Cinque: “Ci manchi! Torna presto a pomeriggio cinque“.

Infatti, dopo il ridimensionamento del suo ruolo a Mediaset molti dei suoi programmi sono stati cancellati dai palinsesti e la conduttrice era rimasta al timone soltanto di Pomeriggio Cinque, dove però, almeno per il momento è sostituita da Simona Branchetti fino almeno al 14 gennaio. Ma se in tv Barbara D’Urso è meno attiva, compensa questa mancanza sui social, dove i suoi beauty look fanno letteralmente impazzire i fan.