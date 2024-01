Anche per Barbara D’Urso è iniziato un nuovo anno, e di certo dopo la fine del contratto che la legava a Mediaset fino a dicembre, per l’ex volto di Pomeriggio Cinque, si potrebbero aprire nuovi scenari professionali inediti. In attesa di scoprire dove rivedremo la conduttrice, attualmente impegnata in teatro con la commedia Taxi a due piazze, sbirciando sul suo profilo Instagram si vede che le sue feste natalizie sono state all’insegna della famiglia e dell’amore per la sua nipotina Matilde.

Solo un anno fa, a Verissimo, Barbara D’Urso aveva svelato di essere diventata nonna per la prima volta già da un po’. “Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo. Avrei potuto anche solo mettere una manina. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta ma è una cosa molto forte”, raccontava a Silvia Toffanin. In effetti, tutte le foto che ritraggono la nipotina sono piene di discrezione e privacy: non viene mai mostrato il volto della piccola, ma solo i momenti tenerissimi che passa insieme alla nonna.

Nelle ultime storie Instagram, infatti, la figlia del primogenito della conduttrice appare di fronte a una finestra: “Il sole nella mia vita”, scrive D’Urso postando anche la bimba mentre gioca sull’altalena e nel parco, anche insieme alla sua mamma. In attesa di rivederla ancora al timone di qualche show televisivo, ora che ha definitivamente detto addio a Mediaset, Barbara Carmelita D’Urso veste i panni della nonna e non perde occasione per ribadire quanto forte è il legame che sente con Matilde, come ha anche fatto nel post natalizio con la didascalia “Amore puro”.