Barbara D’Urso con la nipotina su Instagram: "La mia estate felice"

Barbara D’Urso sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e gli amici, e non manca di aggiornare i suoi fan tramite il suo profilo Instagram. La conduttrice si trova nella sua villa di Capalbio, in Toscana, per passare in relax gli ultimi giorni dell’estate.

L’ultimo post, però, è un po’ diverso dal solito: D’Urso ha infatti condiviso degli scatti con la nipotina, figlia del suo secondogenito Emanuele Berardi, mentre le due sono intente a giocare con la sabbia. “La mia estate felice. Amore immenso”, scrive la conduttrice. Le foto, però, sono molto discrete: non si vede mai il volto della bambina, ma solo le manine e i suoi giochi da spiaggia.

Il motivo è presto spiegato. Il papà tiene molto alla privacy della figlia, motivo per il quale ha deciso di non mostrarla mai in pubblico. Sia lui che il fratello Giammauro, infatti, hanno deciso di rimanere fuori dal mondo dello spettacolo. “Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio”, aveva dichiarato D’Urso da Silvia Toffanin.

Tantissimi i commenti dei follower emozionati: “L’amore per i nipoti è immenso, io sono nonna e non si può spiegare cosa si prova”, scrive un’utente. “Un’emozione e una gioia indescrivibili!”, “Che emozione… Felice per te Barbara”, aggiungono altri.

A dire la verità, anche la nascita della bimba era stata inizialmente tenuta segreta. Poi, la rivelazione, da parte della conduttrice stessa, di essere diventata nonna, davanti alle telecamere di Verissimo.

Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa. Sono nonna da mesi, ma ho voluto tenerlo nascosto e ci sono riuscita. Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima.

Solo ad aprile la conduttrice aveva pubblicato la prima foto insieme alla nipotina, sempre inquadrando la piccola mano. “La gioia infinita”, aveva scritto.