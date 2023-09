Sta per ricominciare Pomeriggio Cinque, l’amato programma di Canale 5 storicamente condotto da Barbara D’Urso. Che, però, a partire da settembre, non vedremo più alla conduzione della trasmissione. In un lungo post Instagram, la conduttrice tira le somme della sua esperienza, raccontando gioie e dolori dei suoi 15 anni alla conduzione del programma.

D’Urso aveva già espresso amarezza per l’inaspettata decisione di Pier Silvio Berlusconi di escluderla dalla conduzione, dichiarando alle pagine di Repubblica: “Il sentimento dominante è il dolore, unito a sgomento e rabbia. Ciò che mi fa più rabbia è non essere riuscita a salutare il mio pubblico”. Ora, torna sull’argomento un’ultima volta, prima di affidare definitivamente il programma a Myrta Merlino.

Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome. Era il 1 settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore Videonews, inventammo prima Mattino5 e poi Pomeriggio5, nonché Domenica5.

E continua: “Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento”, dice, con una punta di orgoglio. “Non è stato sempre facile ma Pomeriggio5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti col sorriso, anche quando siamo stati costretti ad andare in onda senza pubblico, dal centro di produzione che era una cattedrale nel deserto durante i lockdown”.

Poi, gli auguri alla collega Myrta Merlino, che prenderà il suo posto. Lanciando però qualche frecciatina alla produzione: “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino… Come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti.”

Infine, saluta il suo affezionatissimo pubblico: “L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto! Col cuore”.