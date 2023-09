Barbara D’Urso e la foto del figlio su Instagram: “Sei un pezzo del mio cuore”

Giammauro Berardi, figlio di Barbara D’Urso, compie 37 anni oggi, il 29 settembre: lo fa sapere proprio la conduttrice, che dedica al suo primogenito un dolce post Instagram.

“29 settembre… E come sempre corriamo e voliamo insieme. Sei un pezzo del mio cuore. Mamma”, scrive la conduttrice, a corredo di una rara foto del figlio da piccolo mentre, sorridente, guarda nell’obiettivo dal pedalò.

E sono tantissimi i commenti di auguri sotto al post: “Auguriiiiiiii i figli… Un patrimonio affettivo enorme… Da custodire, proteggere sempre”, scrive un utente. “Anche mio figlio è nato il 29 settembre! Auguri a loro, auguri a noi!”, scrive un’altra. Tra di essi, anche gli auguri dell’attrice Eva Grimaldi, accompagnati da un cuore.

La foto postata da Barbara D’Urso è un evento raro: la conduttrice, infatti, è sempre stata attenta a proteggere la privacy dei suoi figli Giammauro ed Emanuele, riservatezza che i due mantengono tuttora. Di loro, infatti, sappiamo pochissimo: Giammauro, classe 1986, è un medico, mentre Emanuele, del 1988, lavora come videomaker e fotografo. Quest’ultimo ha anche avuto di recente una figlia che, infatti, non è mai stata mostrata sui social, se non per alcuni scatti pubblicati proprio dalla conduttrice, la quale, però, non l’ha mai ripresa in volto.

“Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio”, aveva dichiarato la conduttrice stessa a Verissimo. “Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l’ho aiutato io”.