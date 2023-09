Barbara D’Urso cambia vita dopo l’addio a Pomeriggio Cinque

Tempo di novità per Barbara D’Urso: l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha deciso di cambiare vita e trasferirsi per un periodo all’estero. Lo annuncia con un post Instagram, nel quale scrive: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore”.

Ad accompagnare il messaggio per i fan, una carrellata di foto mentre si trova in aeroporto, aspettando di imbarcarsi sul suo volo.

Ma non è tutto: la conduttrice ha poi pubblicato un secondo post, svelando ulteriori dettagli sulla destinazione e sul motivo del suo trasferimento. “Ieri il mio primo giorno di Scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…”, scrive. Aggiungendo, naturalmente, il suo saluto abituale: “Col cuore!”

Moltissimi i messaggi di supporto per la storica conduttrice Mediaset: “La grinta con cui ti metti in gioco nonostante la tua seconda giovinezza, è da esempio per molti giovani. Avanti tutta, Barbara. Sono certo che farai grandi cose”, “Vai Barbara! Hai la stima e il supporto di tante persone”, scrivono gli utenti.

Si sta dunque rifacendo una vita Barbara D’Urso, reduce da un brusco cambiamento nei piani di Mediaset che l’ha vista abbandonare la conduzione del suo storico programma, Pomeriggio 5, contro la sua volontà. E proprio la scorsa settimana, il 29 agosto 2023, è andato in onda il primo appuntamento del programma senza di lei. La nuova impostazione, con Myrta Merlino alle redini del programma, ha comunque avuto un buon risultato, guadagnandosi il 21.37% di share nella prima parte e il 19.33% nella seconda.