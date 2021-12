È un periodo piuttosto delicato per Barbara D’Urso. Dopo il ridimensionamento del suo ruolo a Mediaset molti dei suoi programmi sono stati cancellati dai palinsesti e la conduttrice è rimasta al timone soltanto di Pomeriggio Cinque (al momento sostituita da Simona Branchetti fino almeno al 14 gennaio). Ma se in tv Barbara D’Urso è meno attiva, compensa questa mancanza sui social, dove condivide spesso con i suoi follower stralci di vita quotidiana e outfit interessanti.

È questo il caso del cappottino corallo protagonista del suo ultimo post. In giro per una passeggiata in centro e pronta a sfidare il freddo, la sessantaquattrenne partenopea ha sfoggiato un capo davvero unico: un maxi cappotto di lana color corallo e lungo fino alle caviglie che abbraccia tutta la sua silhouette. Le maniche sono oversize e ricadono morbide mettendo in evidenza il polso affusolato.

In vita, a spezzare l’indumento, una cinta nera in velluto en pendant con le scarpe: degli stivaletti simil biker neri e con riflessi blu notte alla caviglia, che le danno un tocco di puro rock and roll. Sotto al cappottino Barbara indossa un maglioncino viola che si intravede appena e crea un bel contrasto con il colore brillante del soprabito.

L’indumento più bello che la conduttrice indossa, però, è il suo sorriso spensierato mentre cammina per le strade centrali di Milano. “Per le vie della città riscaldata dal corallo! Un tocco di colore e dimentico il freddo. Vi piace?“, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram. Ma il suo outfit non è piaciuto proprio a tutti: infatti pur avendo ricevuto tantissimi apprezzamenti c’è stato anche chi ha criticato fortemente il suo look acceso e brillante.