Barbara D’Urso, pioggia di critiche per gli shorts e gli stivali da cowboy

I social somigliano sempre di più alle montagne russe: un giorno sei in alto, il giorno dopo in basso. È quello che è successo a Barbara D’Urso che, in occasione dell’ultima data del Jova Beach Party, ha indossato un outfit che è piaciuto a tutti: shorts molto corti, canotta ecrù e stivaletti alla caviglia. Nelle ultime ore, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una serie di scatti che invece l’hanno fatta precipitare nel punto più basso delle montagne russe di cui parlavamo prima. Le foto mostrano una D’Urso sexy ed esplosiva.

La donna ha indossato un paio di shorts abbinandoli a uno dei trend più gettonati della prossima stagione ovvero gli stivali a punta da cowboy declinati nelle tonalità del black & white. Il pubblico non ha gradito il look della conduttrice partenopea. La principale accusa che le è stata mossa dal popolo dei social è relativa all’età: a 66 anni, secondo l’opinione dei più, non è elegante sfoggiare un outfit da teenager. Non sappiamo se a colpire i followers in senso negativo siano stati gli shorts, gli stivali o entrambi. Quello che sappiamo con certezza è che l’accusa più frequente è stata “Ma ci si può conciare così alla sua età?”.

Il suo corpo è passato sotto la lente d’ingrandimento utilizzata dal temibile occhio social e il risultato è stato che Barbara D’Urso, secondo i followers, si copre ad arte le mani, la bocca, usa filtri e luci in modo tale da non mostrare gli evidenti segni dell’età. Non sono mancati però i commenti positivi di chi ha lodato la forma fisica della donna. D’Urso infatti, a dispetto dei suoi anni, mostra una silhouette strepitosa e impreziosita dal solito e immancabile sorriso, l’unica arma non convenzionale da utilizzare contro il popolo agguerrito dei soliti haters.