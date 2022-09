Barbara D'Urso al Jova Beach Party con stile

Barbara D’Urso si conferma sempre più una bellezza senza tempo e a darne l’ennesima prova sono le foto, pubblicate sul profilo Instagram dalla stessa protagonista, del suo arrivo al Jova Beach Party.

Agli sgoccioli dell’estate il Jova Beach Party è arrivato alla sua ultima tappa all’aeroporto di Bresso, piccolo comune nella città metropolitana di Milano, ed è proprio qui che tra i super ospiti che hanno caratterizzato il tour estivo di Jovanotti, arriva Barbara D’Urso.

La conduttrice è arrivata con un outfit davvero interessante: shorts in jeans molto corti, canotta ecrù ampia, con ampio scollo a V e con bordo ricamato, camicia in jeans con manica lunga, lasciata sbottonata e una mini borsa marrone abbinata agli stivaletti alla caviglia con tacco accennato.

Non possono mancare gli occhiali da sole. Una vera icona di stile, perfetta per l’evento a cui arriva. Camminata disinvolta, sebbene nei paraggi siano sempre presenti le guardie del corpo.

Al Jova Beach Party non può mancare qualche selfie da pubblicare anche nei profili social e il classico stop per gli autografi. Arriva quasi in contemporanea anche Fabio Rovazzi, anche lui tra i protagonisti della serata.