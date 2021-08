Dopo i clamorosi successi di Amore e Capoeira e Jambo, Takagi e Ketra tornato a collaborare con Giusy Ferreri in Shimmy Shimmy. I Re Mida della produzione musicale italiana sono ospiti sul palco di Battiti Live 2021, la kermesse musicale dell’estate in onda martedì 10 agosto su Italia 1 e condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Cantanti e produttori musicali, Takagi & Ketra non sono certo volti nuovi al panorama musicale italiano: al secolo Alessandro Merli e Fabio Clemente, i due hanno fatto parte rispettivamente dei gruppi Gemelli DiVersi e Boomdabash.

Alessandro è nato a Milano nel 1973 e a ventiquattro anni, insieme a Strano, Grido e Thema ha formato la celebre band. Ha una figlia di nome Nicole a cui ha dedicato la canzone Che mondo meraviglioso, presente nel quinto album dei Gemelli DiVersi BOOM!

Fabio, invece, è nato a Vasto nel 1986. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2003, come disc jockey, iniziando a produrre i primi beat. Nel 2006 è entrato a far parte del gruppo salentino Boomdabash.

Takagi e Ketra si sono conosciuti nel 2014 e subito hanno scritto una canzone di grande successo: Nu journ buon, che avrebbe portato Rocco Hunt sul podio di Sanremo Giovani quell’anno. Poi hanno continuato a collaborare con diversi artisti realizzando numerosi brani: L’amore eternit di Fedez, In radio di Marracash e Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. I due sono i produttori anche di Oroscopo di Calcutta. Tra i loro singoli ufficiali ricordiamo La luna e la gatta realizzata con Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta, L’esercito del selfie, in collaborazione con Arisa e Lorenzo Fragola, fino ad arrivare al loro settimo e ottavo inedito: Venere e Marte – con Marco Mengoni e Frah Quintale – e Shimmy Shimmy con Giusy Ferreri.

Nonostante tutte le canzoni realizzate siano state un grande successo, è con Giusy Ferreri che hanno raggiunto davvero la fama: è appunto con lei che hanno lanciato la cinque volte disco di Platino Amore e capoeira nel 2018 e poi Jambo nel 2019, quattro dischi di Platino.

In un’intervista a Rockol, i due hanno spiegato come nascono e vengono portate avanti le collaborazioni con i vari artisti: “Alcune volte parte da noi l’idea musicale, la melodia, il ritornello. Altre volte loro arrivano in studio con un ritornello già pronto, un claim, un titolo. E da lì si comincia a lavorare alla canzone. Se vengono da noi è perché non hanno tutto già pronto, ma hanno bisogno che il nostro mondo aiuti il loro”.