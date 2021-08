I Boomdabash arrivano sul palco di Battiti Live 2021 e portano la loro energia esplosiva insieme a Baby K con il loro singolo Mohicani. Ormai in estate le hit del gruppo salentino e quelle della rapper sono quasi un appuntamento fisso tant’è che quest’anno hanno deciso di unire i loro talenti per dare vita a questo nuovo pezzo, che in poche settimane è diventato già disco di platino.

Fondata nel 2002 in provincia di Brindisi, a Mesagne, la band è composta da quattro artisti: Dj Blazon, i cantanti Biggie Bash e Payà e il beatmaker abruzzese Mr Keta. Il nome Boomdabash viene dal termine pugliese boom da bash che in italiano vuol dire esplodi il colpo. Ma chi c’è dietro agli pseudonimi degli artisti?

Biggie Bash

Biggie Bash è Angelo Rogoli, nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, dopo la maturità scientifica si trasferisce a Roma per studiare Sociologia criminale alla Sapienza e proprio nel periodo universitario incontra Mr. Ketra. Angelo è la voce del gruppo, riservato nella sua vita privata, di lui si sa soltanto che ha una moglie e che è diventato padre dopo i quarant’anni.

Payà

Payà è Paolo Pagano, nato e cresciuto a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva solo 10 anni. Conosciuto dai suoi fan per la sua la cresta colorata è, insieme a Biggie Bash, la voce della band.

Blazon

Blazon è Angelo Cisternino gestisce i campionatori durante le esibizioni e le registrazioni in studio del gruppo. Anche lui è originario di Mesagne, il 1 giugno del 2018 si è sposato con Veruska Urgese, con cui ha un figlio, Marco, di sette anni.

Mr. Ketra

Mr. Ketra è Fabio Clemente ed è l’unico membro dei Boomdabash a non essere nato in Puglia, ma in Abruzzo, precisamente a Vasto nel 1986. Anche lui nella band è al campionatore.

II gruppo, viste le sue origini, gioca praticamente in casa con la sua partecipazione all’ultima puntata della kermesse musicale di Italia 1, in onda il 10 agosto 2021. I Boomdabash e Baby K, infatti, cantano la loro hit da Brindisi, in una delle esibizioni della versione on the road di Battiti Live.

Gli altri ospiti, presentati come sempre da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, si trovano invece nella cornice del Castello Aragonese di Otranto e sono: Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce & Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula.