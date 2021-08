Enula, da Amici 20 al palco di Battiti Live 2021 con la sua "Impronte"

Di Impronte Enula ne ha lasciate parecchie nei cuori dei suoi fan. E a piccoli passi, dopo il successo ad Amici 2020, è arrivata con il suo nuovo singolo sul palco di Battiti Live 2021, la kermesse musicale dell’estate condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La quinta puntata dello show va in onda martedì 10 agosto in prima serata su Italia 1.

Enula Bareggi, in arte semplicemente Enula, è nata ad Abbiategrasso in provincia di Milano. La sua passione per la musica si è manifestata sin da piccola e già nel 2011, a soli 13 anni, ha partecipato al programma Io Canto condotto da Gerry Scotti. Nel 2013 ha preso parte all’evento per il sociale Insieme per un sogno al Teatro Fraschini di Pavia.

Nel 2020 Enula è stata selezionata tra i sessanta possibili partecipanti di AmaSanremo, tuttavia la ragazza non è riuscita ad accedere alle fasi finali del programma e ha quindi tentato subito il provino ad Amici. Enula è stata notata da Ruby Zerbi che, convinto dalla sua bravura, ha deciso di farle sfidare l’allieva di Arisa, Letizia La Lirica, contro la quale ha trionfato cantando il brano inedito Auricolari. Arrivata al Serale, è stata eliminata nella quinta puntata.

Impronte, singolo pubblicato il 19 maggio 2021, scritto in collaborazione con Franco 126 è il brano apripista dell’EP di debutto della cantautrice Con(torta) che, oltre alla partecipazione di nomi più noti come quello di Franco 126 e Dario Faini alias Dardust, include i contributi di Frenetik&Orang3 e Francesco “Katoo” Catitti.

Sembra che Enula sia stata la misteriosa fidanzata di Leo Gassman, il vincitore di Sanremo Giovani Nuove Proposte. I due erano stati fotografati dal settimanale Vero a inizio 2020 in un parco a Roma. Attualmente, però, la cantante è fidanzata con il ballerino di danza classica di Amici 20 Alessandro Cavallo.