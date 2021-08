Chi è Nicola Siciliano, il rapper ospite di Battiti Live 2021

Il rapper Nicola Siciliano, è uno tra gli artisti emergenti di un circuito tutto made in Napoli. Ospite nella quarta puntata di Battiti Live si esibisce con il brano El CLUB insieme a Didy, il nuovo singolo prodotto dagli Icon808 e con No Stick, sempre del duo dei producer. In un commento al pezzo, fatto sul sito Honiro, il cantante ha detto:

“Parla della superficialità delle persone riguardo all’essere di un artista. Riconoscere la persona attraverso la sua musica è fondamentale, così come il messaggio che si vuol mandare, bisogna capirlo a pieno prima di porre un’opinione personale e costruttiva, evitando possibili incomprensioni. Nella strofa parlo di tutto ciò, come se fosse anormale. In effetti dalla mia prospettiva lo è, come la superficialità nell’ascoltare una canzone e giudicarla dai primi 10 secondi. La riflessione è importante e in El Club ho deciso di mettercela tutta, come sempre”.

Nicola Siciliano ha diciotto anni: nasce a Napoli il 14 agosto del 2002 e si avvicina al mondo della musica quando ancora è bambino, a sette anni. Solo un anno dopo pubblica in rete la sua prima canzone, Rint’ a sti vicol. Inizialmente si dedica anche al videomaking, una scelta che gli consente di dirigere i videoclip dei suoi primi brani. In quasi tutti i suoi lavori il rapper ricopre anche la figura di produttore e beatmaker.

Nella kermesse musicale in onda dal Castello Aragonese di Otranto, canta con i maggiori esponenti del rap italiano. Insieme a lui in questa diciannovesima edizione anche: Alice Merton, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Topic, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby Italia 1 K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna.

La rassegna, su Italia 1 il 3 agosto 2021, è sempre condotta da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio e mantiene anche la sua identità itinerante con delle esibizioni on the road: Annalisa, da Grottaglie, La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.