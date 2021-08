Chi sono Antonio, Alex e Daniele dei The Kolors, ospiti a Battiti Live 2021

Il carisma e la musicalità elettro-pop dei The Kolors è in arrivo sul palco di Battiti Live 2021. Stash, Alex e Diego sono ospiti, infatti, nella puntata finale della kermesse musicale di RadioNorba, in onda il 10 agosto su Italia 1. A giugno 2021 è uscito l’album Singles, un vinile autografato in edizione limitata che raccoglie tutti i singoli pubblicati dalla band tra il 2019 e il 2021, compreso il successo estivo Cabriolet panorama.

Il gruppo nasce a Napoli nel 2010 e nel 2015 ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi, iniziando così la strada verso il successo. Stash, il cui nome vero è Antonio Fiordispino, il frontman del gruppo, nasce a Caserta il 7 luglio del 1989. Al suo fianco, gli amici di una vita: Daniele Mona alle percussioni e sintetizzatore e Alex Fiordispino, cugino di Stash, alle percussioni e batteria, anche lui classe ‘89. Prima di conoscere il grande successo attraverso il programma di Maria De Filippi, i The Kolors si sono esibiti, più di una volta, nel locale milanese Le scimmie e nel 2011 hanno aperto i concerti di Gossip, Hurts e Paolo Nutini.

Nel maggio 2014 hanno pubblicato il loro album di debutto I Want e un anno dopo arriva il secondo dal titolo Out, certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200mila copie. Il 23 aprile del 2017 i The Kolors hanno annunciato il terzo album in studio You, che ha raggiunto subito la quarta posizione della Classifica FIMI Album.

Nella cornice del Castello Aragonese di Otranto Battiti Live chiude questa diciannovesima edizione con una performance di Marco Mengoni che si esibirà in mare, ovvero nello specchio antistante il grande palco e con la città vecchia a fare da scenografia. Oltre a Stash e i The Kolors, si esibiranno: Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce & Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula.