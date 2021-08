La voce afrosarda di Vhelade Bale Mura arriva sul palco di Battiti Live 2021, la rassegna musicale di Italia 1. L’artista ha in cantiere un nuovo progetto discografico anticipato dall’uscita del singolo Pas d’excuse, con cui si esibisce alla kermesse di RadioNorba: un pezzo dalle sonorità che spaziano dall’R&B alla musica elettronica, creando una melodia esplosiva per l’estate 2021.

Vhelade, figlia d’arte di madre sarda e padre zairese, nasce a Milano nel 1985 e fin da bambina dimostra un’innata passione per la danza classica, il solfeggio e il pianoforte. In adolescenza, sviluppa la sua anima soul e inizia la sua carriera in un gruppo gospel americano itinerante. Nel 2004 parte la sua avventura televisiva nel programma di Piero Chiambretti Markette, dove inizia a far conoscere la sua voce. Nel 2014 reinterpreta i brani di Sade e si mette alla prova con i classici della musica internazionale con Vhelade Super Cover. Forma la sua prima blues band e collabora con diversi musicisti del panorama underground italiano ed europeo.

Nel 2015 inizia a lavorare al suo primo album dal titolo AfroSarda: un viaggio introspettivo e autobiografico in cui la cantante rende omaggio alle sue origini. All’uscita del disco fa seguito un tour che la vede impegnata in Europa, America e Asia e nel 2021 è concentra nella preparazione e nello sviluppo del suo nuovo progetto discografico, firmato Sony.

Vhelade, ospite in questa quinta e ultima puntata di Battiti Live, in onda il 10 agosto, non è l’unica artista presente sul palcoscenico della trasmissione. Dalla cornice del Castello Aragonese di Otranto questa diciannovesima edizione del programma si chiude con le performance di: The Kolors, Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce & Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, Lorenzo Fragola, Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula.