Luna Melis, da X-Factor al palco di Battiti Live 2021 con "Resta ancora un po'"

Dopo il terzo posto a X-Factor 12 Luna Melis torna con un nuovo singolo, Resta ancora un po’, realizzato insieme al rapper Braco. I due sono ospiti della quarta puntata di Battiti Live 2021, la kermesse musicale dell’estate in onda su Italia 1, presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Luna Melis ha 19 anni ed è nata a Uta in provincia di Cagliari. Appassionata di canto, ha imparato a suonare il piano da piccola, approfondendo sempre di più il mondo della musica. A undici anni ha debuttato in televisione con Io Canto, classificandosi terza nell’edizione del 2013 del talent show condotto da Gerry Scotti.

Nel 2017 ha preso parte alla trasmissione Tra Sogno e Realtà, andata in onda su La 5, e dopo un’esperienza a Sanremo Giovani è approdata a X-Factor. Grazie al suo coach Manuel Agnelli, Luna è riuscita a dare il meglio di sé nella categoria Under Donna dell’edizione del 2018, dimostrando grandi doti canore e una predilezione per il genere trap.

Il suo primo progetto discografico ufficiale per Sony Music Italia, interamente prodotto da Big Fish – 2002 – è stato pubblicato nel 2019 e Los Angeles, suo singolo inedito, ha vinto il Disco d’oro. Insieme al rapper brianzolo Mattia Cabras, in arte Braco, Luna ha pubblicato il 30 aprile 2021 Resta ancora un po’, singolo prodotto da Kende (Gabriel Rossi) e da ICON808; si tratta di un brano pop sentimentale, malinconico, in cui si cerca di recuperare con scuse e pentimento un rapporto ormai perso.

Su Instagram Luna conta quasi trecentomila follower; per quanto riguarda la sua vita privata si sa solo che è fidanzata con Andrea Wissman, un ragazzo di origine americana di cui la cantante si dice “innamoratissima”.