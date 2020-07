Crema colorata viso: le migliori da acquistare in farmacia

Idratazione e buona copertura delle imperfezioni, la crema colorata viso si acquista in profumeria o in farmacia ed è un prodotto perfetto per una pelle esigente. A metà strada tra siero e fondotinta, la crema colorata è leggera, regala un incarnato fresco e luminoso e ha un finish naturale. Si tratta, infatti, di un prodotto ideale da utilizzare in estate quando non si vuole rinunciare al make up neppure con le torride temperature, quando il sudore e il calore rendono difficile mantenere una base di fondotinta in perfetto stato e durante tutto il giorno.

La crema colorata viso differisce dalla BB cream e dai fondotinta perché offre una maggiore idratazione che, di fatto, ne fa un vero e proprio trattamento a sé stante da integrare nella beauty routine. Si tratta di un prodotto particolarmente adatto a una pelle giovane o con poche imperfezioni.

Tante le proposte in commercio (qui le migliori da acquistare in profumeria), oggi vi facciamo conoscere le migliori creme colorate viso disponibili in farmacia.

Crema colorata viso: cosa sono e come si usano

La crema colorata viso è un prodotto che consente di regalare all’incarnato una maggiore uniformità e di correggere le piccole imperfezioni con un effetto molto naturale.

La texture è molto più leggera di quella di un normale fondotinta, liquido in crema o in cipria che sia.

Trattandosi di pigmenti minerali diluiti nella crema idratante, non ci sono molte tonalità a disposizione, anche se alcune marche propongono una gamma più ampia.

La copertura è bassa, consigliata per chi vuole solo un accenno di colore sul viso, giusto quello che serve per uniformare l'incarnato.

Chi ha una pelle grassa può stendere direttamente la crema colorata senza prima aver applicato una crema idratante.

Per la pelle secca, invece, meglio applicare prima la crema idratante abituale e dopo stendere quella colorata.

La crema colorata si applica come un normale fondotinta, picchiettando in alcuni punti del viso, come fronte, guance, naso e mento e poi spalmando su tutta la parte circostante.

Le migliori da acquistare in farmacia

Filorga Flash Nude

Fluido colorato con azione perfezionante immediata. Contiene micro-pigmenti per un effetto zero difetti immediato e una copertura modulabile a seconda della quantità. La pelle è luminosa e naturale senza effetto maschera. L’acido ialuronico associato a un principio attivo vegetale leviga la pelle; un complesso uniformante a base di esilresorcinolo uniforma la pelle, applicazione dopo applicazione.

Pro: protezione spf 30 [UVA + UVB] e niacinamide per un’azione anti-inquinamento.

Prezzo consigliato: 27 euro

Rilastil Aqua BB Cream Light

Trattamento dalla texture leggera che dona un incarnato uniforme, svolge un’azione idratante ed antirughe, previene la comparsa di macchie cutanee.

Pro: ripristina il corretto stato di idratazione, restituendo integrità alla barriera cutanea (Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare per un’idratazione superficiale e profonda, SK Influx);

Prezzo consigliato: 17 euro

Avène DermAbsolu Crema Colorata Ridensificante

Leggermente colorato e delicatamente profumato, questo trattamento effetto bonne mine è adatto a tutte le pelli sensibili, di cui sublima l’incarnato naturale. Istantaneamente uniformata e protetta, la pelle risulta ravvivata, e il colorito ritrova uno splendore incomparabile.

Pro: protegge dagli effetti nefasti dei raggi UV grazie a un indice di fotoprotezione SPF30.

Prezzo consigliato: 46 euro

Bionike Defence Hydractive BB Cream Light

Crema colorata specifica per le pelli intolleranti e sensibili che aiuta a idratare e uniformare le imperfezioni della cute. La crema ha una texture ultra leggera che si assorbe rapidamente per idratare, proteggere e uniformare le imperfezioni della pelle grazie alla colorazione intensa.

Pro: contiene Hyaluron-pro, per garantire idratazione completa e profonda

Prezzo consigliato: 25 euro

La Roche-Posay Toleriane Sensitive Le Teint Idratante

Arricchita con l’acqua termale di La Roche-Posay, idrata, lenisce e colora. Immediatamente, la pelle è idratata, fino a 24 ore, lenita e protetta. Texture idratante, leggera e facile da applicare. Gli arrossamenti sono visibilmente ridotti e il colorito rimane uniforme e naturale durante la giornata, senza effetto maschera.

Pro: contiene Vitamina B3 per lenire intensamente e a lungo

Prezzo consigliato: 19 euro