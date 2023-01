Beatrice Valli, nuove complicazioni in gravidanza: "Un sacco di cose sballate"

Non è certamente una gravidanza facile quella che si trova a vivere Beatrice Valli, che non manca mai di raccontare ai suoi follower come sta evolvendo la situazione. L’influencer è incinta della sua terza femmina, frutto dell’amore con il marito Marco Fantini (ha anche un maschio avuto da una precedente relazione), ma già nelle scorse settimane ha scoperto di avere la placenta bassa, condizione che la costringe a fare sforzi ridotti.

Ora è lei stessa a rivelare i nuovi problemi che sarebbero emersi dopo gli esami a cui si è sottoposta come fa sempre ogni futura mamma. “Stamattina mi sono arrivati tutti i risultati delle analisi e accertamenti che avevo fatto. – ha raccontato in una delle sue Instagram Stories -. Ho un sacco di cose sballate. Per cui lunedì e martedì avrò altre visite per capire come poter affrontare questa cosa”.

Questa sarebbe anche la causa della sensazione di debolezza che ha avvertito nell’ultimo periodo, certamente inusuale per una come lei, abituata ad avere pochissimo riposo tra lavoro e figli da gestire. “Ecco perché nell’ultimo periodo mi venivano anche svenimenti, malesseri improvvisi, tremori, insomma un po’ di problemi e mi sentivo davvero KO” – ha sottolineato la 28enne.

Gestire tre figli anche per una come lei non è poi così semplice. I suoi bambini, infatti, sono stati colpiti dall’influenza stagionale, a cui si aggiunge la difficoltà a dormire in modo continuato a causa di Azzurra, la più piccola, che si sveglia frequentemente la notte.

Beatrice Valli non sembra invece minimamente preoccupata per l’evoluzione che sta avendo il suo corpo ora che il parto si avvicina (è previsto ad aprile 2023). Recentemente, infatti, lei e il resto della famiglia hanno trascorso qualche giorno in montagna in cui lei non ha esitato a mostrare le sue smagliature, condizione spesso frequente nelle donne in attesa. Un gesto che le è valso tantissimi complimenti da parte dei follower, che apprezzano la sua semplicità.