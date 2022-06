Beatrice Valli e Marco Fantini si risposano (con rito religioso)

Era stato amore a prima vista a Uomini e Donne, tra la corteggiatrice Beatrice Valli e il tronista Marco Fantini, che si sono sposati il 29 maggio 2022 nella bellissima cornice di Capri. A distanza di un mese la coppia è però già a pronta a risposarsi, come ha dichirato la modella rispondendo alla domanda di un fan su Instagram.

“Perchè vi siete sposati con rito civile e non in chiesa?“, ha chiesto un follower. Lei ha quindi spiegato:

“Me lo state chiedendo in molti. Abbiamo fatto solo il rito civile perché per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa“.

Quella degli sposi è stata quindi una scelta di comodità, che avevano dovuto rinviare il giorno speciale a lungo, a causa del Covid. Beatrice Valli ha però rassicurato che sono già state previste – in una data imprecisata (o meglio top secret) a Milano – anche le nozze in chiesa, alle quali entrambi tengono molto. “Faremo una cosa molto intima, solo tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa“, ha specificato l’ex corteggiatrice.

Beatrice Valli (classe 1995) è diventata mammaquando aveva infatti solo 17 anni. Alessandro, il suo primogenito, è frutto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, successivamente terminata. La ragazza ha trovato poi l’amore in tv, nel programma di Maria De Filippi, ed è uscita con Fantini dal programma. Oggi, i neo sposini hanno due figlie: Bianca (2017) e Azzurra (2020).