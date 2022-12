Beatrice Valli incinta del quarto figlio: "La gravidanza è a rischio"

Beatrice Valli è certamente uno dei personaggi più presenti sui social, dove non manca di aggiornare sulle sue ultime novità lavorative, oltre che di parlare della sua vita privata, decisamente impegnativa per chi come lei ha una famiglia numerosa. A breve la Vallini’s Family, così come la chiamano i suoi fan, si allargherà ulteriormente con l’arrivo del suo quarto figlio, la terza bambina avuta dal marito Marco Fantini (lei ha già un maschio avuto da una precedente relazione).

I due speravano nel fiocco azzurro, in modo particolare l’ex tronista, che non ha nascosto la delusione in occasione del gender reveal, suscitando non poche critiche da parte dei follower, che non hanno giustificato del tutto una reazione simile. Entrambi non hanno però ancora fatto sapere quale sarà il nome che avrà la piccola.

La 27enne non manca mai di aggiornare i suoi follower sulla vita privata, a maggior ragione ora che è incinta e la curiosità di molti utenti è fortissima. In tanti sospettavano che lei fosse in dolce attesa già qualche settimana prima dell’annuncio, ma lei ha preferito aspettare prima di rendere nota la gravidanza non per snobismo, ma solo perché preferiva risolvere alcuni problemi avuti nel primo trimestre.

bea

Beatrice Valli si è da poco sottoposta all’ecografia morfologica e ha voluto informare chi la segue su come sia andata: “Ho la placenta bassa, molto bassa – ha raccontato -. Era successo con Azzurra, quindi farò un po’ di attenzione in questo periodo”.

Nonostante tutto, la futura mamma ha provato a sdrammatizzare: “Avevo detto che andava tutto bene e invece… tac: qualcuno me l’ha tirata”. La diagnosi l’ha portata a modificare i piani che aveva fatto per le festività, che trascorrerà a Milano, come le hanno consigliato i medici: “Dovrò monitorare tutto molto spesso, fare visite più ravvicinate. Con Azzurra alla trentatreesima settimana era tornato tutto a posto e non dovrei rischiare di fare il cesareo” – ha concluso.