Beatrice Valli racconta il parto: "Avevo le contrazioni, ma ho detto che sarei tornata a casa"

È ormai trascorsa qualche settimana dalla nascita di Matilda Luce, la quarta figlia di Beatrice Valli, la terza frutto dell’amore con Marco Fantini, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne. Gestire quattro bambini non è semplice, come ha ammesso lei stessa (“La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova“, ha detto in una delle sue Instagram Stories.

Fino ad ora, però, l’influencer non aveva ancora parlato di come fosse andato il parto, scelta che aveva sorpreso alcuni utenti, che sanno bene come lei sia costantemente presente su Instagram. Ora è la 28enne a rompere il silenzio e a raccontare un aneddoto davvero particolare, che non ha mancato di suscitare ironia.

“Quando ho fatto il tracciato in ospedale – sono state le sue parole -, l’ostetrica mi ha detto che non avrei superato le 24 ore prima di partorire ma le ho detto che sarei tornata a casa perché c’era il con hamburger e tartufo che Marchini mi aveva preso con alcuni amici”.

I dolori erano forti, ma lei, incurante delle raccomandazioni dell’ostetrica, ha deciso di fare ritorno a casa. “Ho detto all’ostetrica, ci vedremo dopo magari e lei mi ha risposto: ‘Sicuramente”, convinta che sarei tornata per partorire. E così è stato..”.

Nell’arco di poco tempo Beatrice Valli ha capito che la nascita sarebbe stata ormai imminente: “Poi mentre mangiavo il panino sentivo il dolore sempre più forte e Marco si è accorto che non stavo bene“. A quel punto recarsi in ospedale di nuovo è stato inevitabile. Un racconto che ha fatto certamente sorridere i fan della coppia, che continua a essere tra le più seguite su Instagram, dove non mancano di raccontare come proceda la loro continuità, tipica delle famiglie così numerose.