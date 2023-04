Beatrice Valli, nuove critiche dagli hater a pochi giorni dal parto

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Beatrice Valli diventerà mamma per la quarta volta, la terza di una bambina, frutto del suo amore con il marito Marco Fantini (lei ha anche un maschio avuto da una precedente relazione), conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne. Questa è stata certamente una gravidanza più complessa delle precedenti, come ha raccontato lei stessa ai follower, con cui si è sfogata in più occasioni.

Non tutti però sembrano accettare di buon grado le sue confidenze che sono spesso dettate dalla paura provata in occasione delle visite di controllo a cui si è sottoposta. I medici, infatti, quasi subito l’hanno invitata a ridurre al minimo gli sforzi a causa di alcuni problemi alla placenta, che si sono aggiunti alle vertigini, durate praticamente in tutti i nove mesi.

Ed è proprio in queste ultime ore che gli hater si sono scatenati con lei, sottolineando di essere sufi di ascoltare le sue continue lamentele. Alcune donne, infatti, si ritrovano costrette a dover lavorare, pur continuando ad avere tutte le cautele previste in questi casi.

“Sei un lamento continuo, tranne quando ‘lavori’, scompaiono tutti i malanni…”, le ha scritto un follower, che ha voluto mettere il termine “lavori” tra virgolette, proprio per sottolineare quanto sia difficile riuscire a definire il suo un lavoro faticoso. “Da un mese che spera di partorire, partorire con un mese di anticipo comporta rischi. Ma poi lamentarsi per stare sul divano a ridere, c’è chi fino a nove mesi deve lavorare, con la L maiuscola”, le ha invece scritto un altro utente.

Solo pochi giorni fa era stata la stessa Beatrice Valli a sottolineare di essere stanca, soprattutto per il pancione ormai evidente e di essersi affidata al calendario lunare, come fanno diverse future mamme, per cercare di capire quando avrebbe potuto venire alla luce la sua bambina. Si pensa infatti spesso che le nascite avvengano a ridosso della Luna Piena, l’ultima delle quali si è registrata il 6 aprile 2023, ma lei non ha avuto alcun tipo di contrazione.

Pur senza rispondere direttamente agli attacchi, l’ex corteggiatrice si è sfogata e ha ammesso di volersi prendere un po’ di tempo per sé, come accade a molte a fine gestazione: “Non ho ancora partorito – ha spiegato nelle sue Instagram Stories – non voglio scusarmi dell’assenza perché penso che chi possa capire, capisce, sono momenti in cui le persone hanno bisogno di stare tra sè e sè e riposare un po’ e capire cosa sta accadendo. Voglio che rispettiate questo momento e credo che le scuse non ci debbano essere. Per chi mi ha scritto: farai un parto programmato e non ci vuoi dire niente veramente, non so come certe cose vi passino per la testa. Non sarà un parto programmato a meno che non vado oltre la scadenza e vediamo se ci sono le condizioni per dover indurre un parto”.