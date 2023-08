Beatrice Valli sui social mentre allatta Matilda Luce, per i follower è "Puro esibizionismo"

Gli aggiornamenti di Beatrice Valli sui social network sono praticamente quotidiani e riguardano non solo i brand che ha la possibilità di sponsorizzare, ma anche momenti della sua vita privata, che comprende il marito Marco Fantini, oltre ai bambini Alessandro (nato da una precedente relazione), Bianca, Azzurra e l’ultima arrivata Matilda Luce, nata ad aprile 2023.

Non sempre però i follower apprezzano quello che lei decide di rendere noto loro. Gli utenti si sono divisi, ad esempio, sui suoi scatti in costume al mare: c’è chi ha apprezzato la sua volontà di mostrarsi pur non avendo perso del tutto i chili accumulati nel corso della gravidanza, ritenendolo una scelta che può aiutare chi si trova nella sua stessa situazione, altri invece pensano che sia una mossa volta a scatenare reazioni di giubilo.

Ancora una volta l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è trovata a dover ribattere ai commenti negativi dei cosiddetti “hater” che non hanno giudicato in maniera positiva il suo modo di agire. A scatenare sono state una serie di immagini che lei ha pubblicato mentre è intenta ad allattare la più piccola delle sue figlie. “Attimi che fanno bene al nostro cuore“, ha scritto Beatrice Valli a corredo degli scatti, che hanno quasi subito ottenuto un boom di like da parte di chi ha notato la naturalezza di quel momento.

Non tutti, però, sono stati della stessa opinione. C’è chi infatti ha commentato senza mezzi termini scrivendo “Puro esibizionismo“, ritenendo fosse stato meglio riservare al privato il momento dell’allattamento. Non è tardata ad arrivare la risposta della diretta interessata, che si è sentita evidentemente ferita: “Mi dispiace che tu la veda così! Io vedo amore, gioia, felicità e un bellissimo messaggio da trasmettere.Perché non condividere questi momenti così magici? Nessuno ti ha obbligato a seguirmi!”.