Beatrice Valli sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare insieme al marito Marco Fantini, conosciuto a Uomini e donne, e ai suoi quattro figli, l’ultima delle quali, Matilda Luce, è nata ad aprile 2023. Gestire i bambini può non essere semplice, come lei stessa ama confidare ai suoi follower con cui parla in maniera quasi quotidiana su Instagram.

L’influencer non esita a mostrarsi in costume, non solo intero ma anche in bikini, scelta che però ha fatto discutere e che ha generato pareri contrastanti. Lei, infatti, non è ancora riuscita a smaltire del tutto i chili accumulati nel corso della gravidanza, ma non si è mai fatta problemi nemmeno in passato per questo, sottolineando a più riprese come lei ritenga importante concedere al suo corpo tutto il tempo necessario per tornare in forma, senza forzatura di alcun tipo, che può non essere naturale e anzi fare solo male al corpo.

Tanti utenti, che hanno vissuto la stessa esperienza e si sono magari sentite frustrate nell’osservare allo specchio il loro corpo post parto, si sono complimentate con lei, specialmente perché questo modo di agire e di ragionare non appare così diffuso tra le colleghe. Anzi, tante si mostrano quasi perfette sui social, pur non avendo un fisico al top, grazie ai filtri che consentono di eliminare eventuali inestetismi e difetti.

Non è mancato, però, chi ha un’opinione opposta e non ha tardato a farlo sapere, mettendo in evidenza coe i complimenti fatti a Beatrice Valli non siano sempre sinceri: “Mi viene il vomito da donna da madre a leggere questa caterva di messaggi “ah che bella sei una di noi” ma ragazze state sottolineando VOI come sempre commentando un fisico normalissimo che non ha nulla da elogiare dopo 4 figli ci faccio la firma e siete tutte a sottolineare che lei ha CORAGGIO a mostrare che cosa esattamente? Avete coraggio voi a commentare con finto buonismo facendola sentire a disagio perché io mi sentirei a disagio come quando avevo palesemente i kg post parto “ah ma sei bella anche così” come dire sei un cesso ma ok ma NON commentare proprio i corpi altrui vi costa fatica? Tolto che qui davvero bisogna aver la lente per trovar qualcosa da dire, sempre più indignata perché poi siete sempre matematicamente DONNE a dir certe cose” – è stato il pensiero di una follower.

Almeno per ora la diretta interessata non ha voluto proferire parola a riguardo, forse anche per non alimentare ulteriori polemiche, ora quello che conta per lei è godersi i suoi figli e ricaricare le batterie in vista del ritorno al lavoro.