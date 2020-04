Beauty routine serale: come farla e con quali prodotti

Spesso, a causa della stanchezza dettata dal via vai frenetico di ogni giorno, trascuriamo la beauty routine serale. Eppure il segreto di bellezza secondo le donne orientali risiede proprio nella grande attenzione rivolta ad ogni step della beauty routine, specialmente quella prima di andare a dormire.

Durante la notte infatti il rinnovamento cellulare è più rapido e riscontriamo il picco più alto di produzione di collagene, che rende la pelle più sana e compatta.

Volete sapere come farla e quali prodotti utilizzare per una pelle al top? Ecco la guida completa sulla beauty routine serale.

Beauty routine serale: come farla

Detergere : prima di andare a dormire, la detersione è indispensabile per eliminare residui di sebo, polvere, smog ed eventuale make-up. La scelta del prodotto di pulizia dipende dal tipo di pelle e dai gusti personali.

: prima di andare a dormire, la detersione è indispensabile per eliminare residui di sebo, polvere, smog ed eventuale make-up. La scelta del prodotto di pulizia dipende dal tipo di pelle e dai gusti personali. Eliminare il make-up : bisogna usare uno struccante adatto al tipo di make-up: in commercio ce ne sono di specifici che sciolgono i trucchi più resistenti o waterproof, come ad esempio gli struccanti bifasici, oleosi o i balsami. Latte detergente e tonico viso costituiscono la coppia classica per struccarsi e sono adatti per la pelle da normale a secca. L’ acqua micellare che riunisce in un unico gesto struccante e tonico. Per il trucco occhi è meglio usare uno struccante specifico per gli occhi.

: un trattamento per il contorno occhi si mette dopo il siero e prima della crema. Trattare: una volta alla settimana, su viso pulito e asciutto, va applicata una maschera. Il gommage con microgranuli, da effettuare sempre su viso pulito, cioè struccato, e leggermente inumidito, si può fare più volte la settimana. L’esfoliazione chimica, invece, prevede l’applicazione di trattamenti specifici riservati alla sera, come ad esempio alcune creme da notte o le lozioni a base di acidi esfolianti.

I prodotti da utilizzare la sera

1. Mádara Melting Cleansing Oil

Trattamento, 100% naturale e Vegan. Un olio delicato per rimuovere make-up (anche quello a lunga tenuta) e filtri solari minerali. Nella formula delicati agenti detergenti, Vitamina E, olio di enotera e di mandorle per nutrire e rendere morbida la pelle, rimuovere le impurità senza irritarla o alterare la sua naturale barriera protettiva. A contatto con l’acqua l’olio si fonde ed è facile da risciacquare. Lascia la pelle pulita, meravigliosamente morbida e nutrita. Ideale per una doppia detersione. Indicato anche per la zona perioculare.

Prezzo consigliato: 22 euro

2. Spumone di VeraLab

Detergente schiumogeno delicato per il viso. I suoi estratti vegetali hanno proprietà idratanti, antiossidanti, nutrienti ed anche antiage. Serve a detergere delicatamente la pelle del viso in profondità rispettandola. Applicare uno o due pump di prodotto sulla pelle bagnata e massaggia bene su viso e occhi.

Prezzo consigliato: 12 euro

3. Aqua bomb di belif

Lozione tonica leggera che idrata e rinfresca istantaneamente la pelle secca e disidratata. Formulato per essere rapidamente assorbito, fornisce una finitura satinata per una pelle più liscia e morbida. L’estratto di Baobab in questa lozione idrata istantaneamente e dona luminosità. Per tutti i tipi di pelle, ideale per pelli disidratate.

Prezzo consigliato: 25 euro

4. Tea Glow

Lozione esfoliante senza alcol che abbina l’efficacia purificante e anti-pollution dell’infuso di Tè Verde con il potere esfoliante e anti imperfezioni dell’acido salicilico. Questo betaidrossiacido (BHA), amico della pelle, rimuove le cellule morte che rendono l’incarnato spento, libera i pori dal sebo in eccesso, combatte e previene le impurità. La formula con il 96% di ingredienti di origine naturale è arricchita con un complesso lenitivo a base di succo di aloe, glicerina e niacinamide che riduce i rossori e ristabilisce il pH della pelle mentre l’acido ialuronico idrata e tonifica.

Prezzo consigliato: 24 euro

5. Beauty routine serale: Maschera Velo Promedial

In soli 3 minuti fornisce alla pelle il nutrimento di cui ha bisogno: la maschera ha un effetto immediatamente visibile grazie al suo elevato contenuto di acido ialuronico, alleato perfetto contro la disidratazione e i rossori temporanei, per un effetto idratante e lenitivo immediato. La confezione contiene 4 bustine monouso realizzate nello speciale tessuto di cotone naturale che, aderendo perfettamente alla pelle, permette una profonda penetrazione del siero rendendo la pelle morbida ed idratata. Ideale per lenire i rossori della pelle.

Prezzo consigliato: 25 euro

6. Lavera Crema da Notte Rassodante

Contiene Green Lift Complex che stimola la naturale produzione di collagene e rende la pelle più elastica e morbida; favorisce il processo di rinnovamento cellulare per una pelle più tonica. L’acido ialuronico naturale ad alto, medio e basso peso molecolare dalla tripla azione: idrata, evita la perdita d’acqua transepidermica, rimpolpa. L’olio di karanja idrata e nutre la pelle.

Prezzo consigliato: 15,99 euro

7. Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules

Le nuove capsule combinano i potenti benefici del retinolo con l’azione idratante e fortificante delle ceramidi. Insieme, questi due ingredienti, diminuiscono visibilmente l’aspetto di linee sottili e rughe, migliorano la texture, il tono e la luminosità per una pelle dall’aspetto più giovane.

Prezzo consigliato: da 50 a 100 euro

8. Caudalie Vineactiv Huile de Nuit Detox

Olio che aiuta la rigenerazione notturna delle pelli stressate. Con la sua sua formula, adatta a tutti i tipi di pelle, trae i suoi benefici dall’olio d’uva. Ricco di omega 6 e vitamina E, è un concentrato di nutrimento e di riparazione. Un’azione rinforzata dall’olio di Rosa Muschiata e dagli oli essenziali di neroli, lavanda, carota, legno di sandalo bianco e petitgrain. La sua texture olio secco, adatta a tutti i tipi di pelle, si assorbe subito e non appiccica.

Prezzo consigliato: 33,60 euro

9. Laneige Eye Sleeping Mask

Durante la notte, questa maschera innovativa idrata in profondità la zona del contorno occhi, apre lo sguardo e dona sollievo agli occhi stanchi, grazie all’applicatore in ceramica, fresco e divertente da usare. La tecnologia Sleep Circular è un mix vivificante di caffeina, vitamina PP ed enzimi, in grado di illuminare e decongestionare il contorno occhi. Permette di mantenere un livello di idratazione ideale in questa zona particolarmente sensibile. Lo sguardo è meno stanco e come rivitalizzato.

Prezzo consigliato: 32 euro

10.Beauty routine serale: Origins Drink Up Intensive Mask

Maschera da notte idratante dalla texture cremosa e ricca che reidrata istantaneamente la pelle. Il nocciolo di albicocca e gli oli di avocado aiutano a ripristinare l’idratazione della pelle e aiutano a costruire una riserva per il futuro. Ora arricchita con Swiss Glacier Water e Intense Hydration Technology, questa nuova formula Drink Up Intensive offre un’idratazione ancora più mirata ed efficace nel tempo. Al risveglio, la pelle è morbida, liscia, reidratata e sana. Ideale per la pelle secca e disidratata.

Prezzo consigliato: 23,90 euro