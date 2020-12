I migliori beauty tools per massaggiare il viso

I beauty tools, che si trovano attualmente in commercio, sono strumenti utilissimi per migliorare l’estetica del corpo e del viso. Ne esistono di tantissime tipologie e quelli per massaggiare il viso costituiscono un valido aiuto per chi desidera una pelle perfetta, distesa, senza rughe e imperfezioni. Dal rullo, che deriva dall’arte del massaggio orientale, ai modelli più performanti servono tutti per migliorare luminosità e compattezza, per combattere lo stress poiché aiutano il rilassamento muscolare, per stimolare il drenaggio linfatico e per facilitare l’assorbimento dei principi attivi di creme e sieri.

Del resto, anche solo l’idea di utilizzare questi strumenti per una coccola rilassante sul viso a fine giornata sembra sufficiente per un investimento, piccolo o anche più importante. Tra l’altro, questi beauty tools sono regali perfetti, per la mamma, per la figlia, per la compagna o per gli uomini più attenti alla cura del corpo.

Usati in modo corretto e con costanza, questi dispositivi possono portare a muscoli più rilassati, una pelle compatta e luminosa e rughe ridotte. Nel caso degli strumenti con vibrazione, la ricerca ha persino rilevato un aumento dell’assorbimento da parte della pelle dei prodotti topici, in particolare di sieri.

Beauty tools: quali sono i migliori massaggiatori per il viso

Dagli strumenti da utilizzare a mano agli ultimi ritrovati tecnologici, ecco le proposte più interessanti sul mercato.

SEPHORA COLLECTION Roller Viso Al Quarzo Rosa

Il rullo deriva dalle antiche pratiche cinesi e il delicato movimento del suo massaggio aiuta il viso a mantenere una superficie più soda, supportando il sistema linfatico per un’efficace disintossicazione. Contemporaneamente la pietra liscia e fredda scivola sulla pelle, mirando a ridurre la tensione per uno stato di relax e armonia più naturale. Tradizionalmente, si crede che il quarzo porti la calma mentale. Prezzo 20,99 euro. Acquista qui

NuFACE mini-dispositivo tonificante viso

Un innovativo apparecchio portatile che si avvale di una tecnologia a microcorrenti per risollevare e ridisegnare l’ovale del viso. Questa soluzione non invasiva permette di ottenere un lifting al viso in casa, migliorando la trama della pelle e contribuendo alla riduzione delle rughe sulla mascella, sulle guance e sulla fronte. Prezzo 188,95 euro. Acquista qui

Sarah Chapman The Home Facial

Un set per la cura del viso che comprende una maschera intensamente idratante, un trattamento viso pluripremiato e l’innovativo roller Facialift. Si tratta di uno strumento che simula il massaggio dei saloni Skinesis picchiettando velocemente, pizzicando e levigando la pelle come se si utilizzassero le nocche. Realizzato con una forma a forcella, ha 8 rotelle e 48 noduli che scivolano sull’epidermide tonificano i contorni del viso e stimolando la circolazione. Il disco più piccolo può essere usato per energizzare e risvegliare la pelle. Prezzo 102,45 euro. Acquista qui

Skin Gym Rose Quartz Gymnastic Flower

Un kit base perfetto per il massaggio viso, ispirato al classico rullo di giada, ma che utilizza una forma innovativa e le proprietà del quarzo rosa. Contiene due strumenti che possono essere utilizzati per il viso e la zona degli occhi, per lenire e illuminare la carnagione. Prezzo 47 euro. Acquista qui

Foreo Iris

Infine, anche l’occhio vuole la sua parte. Perdonateci questa freddura che abbiamo usato per presentare Iris, massaggiatore dedicato proprio alla zona occhi da Foreo, specialista in beauty tool. Progettato con l’innovativa tecnologia Alternating T-Sonic, presenta due modalità: una delicata “Pure Mode” per replicare la sensazione di un massaggio manuale, e “Spa Mode”, che combina picchiettamenti e delicate pulsazioni per un’esperienza di trattamento professionale. Prezzo 139,45 euro. Acquista qui