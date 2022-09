Bebe Vio e Gianmarco Viscio, aperitivo tra baci e abbracci

“Quando siete felici, fateci caso” è il titolo di un famoso libro di Kurt Vonnegut ma anche un mantra che andrebbe ripetuto più volte al giorno, prima, durante e dopo i pasti. Bebe Vio deve aver applicato questa massima alla sua vita. Nelle ultime ore ha lasciato in un angolo la proverbiale riservatezza sulla sua vita privata e si è lasciata immortalare durante un pomeriggio romantico in compagnia di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma, Gianmarco Viscio, un giovane calciatore dilettante di calcio a 8.

I fotografi di Chi li hanno ripresi durante un pomeriggio trascorso in un noto locale romano, leggermente defilato rispetto alla solita movida della capitale. I due sembrano molto affiatati e il tempo trascorre tra risate, sguardi complici e carezze. Ma la passione vera e propria arriva durante il tragitto verso l’automobile, una lunga passeggiata dove non mancano baci appassionati e abbracci. La campionessa non ha occhi che per lui. Viscio accompagna Bebe Vio fin sotto casa per poi salutarla con evidente trasporto.

È la prima volta che i paparazzi riescono a catturare delle immagini così private di Bebe Vio. Se da un lato l’atleta paralimpica non ha mai avuto problemi nel parlare dell’impegno sociale e della sua carriera sportiva, dall’altro si è mostrata sempre reticente a mostrare gli aspetti più intimi della sua vita. Fino alle foto scattate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la campionessa di fioretto non era mai uscita allo scoperto con nessun fidanzato. Gianmarco Viscio rappresenta l’eccezione: that’s amore, non ci sono più dubbi!