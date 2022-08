Bebe Vio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza all’Isola d’Elba, ma non manca di condividere con i suoi follower qualche scatto dalla località prescelta. Anche in un frangente come questo lei non ha perso l’ironia che da sempre la contraddistingue e che l’ha resa una delle sportive più amate.

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, questo il suo nome completo all’anagrafe, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto del lettino in cui lei è solita prendere il sole, dove ha posizionato le sue “braccia“, vale a dire le protesi che usa da quando è stata colpita da una meningite che l’ha costretta all’amputazione degli avambracci e delle gambe.

A questo lei ha accompagnato il cartello “Torno subito“, solitamente utilizzato dai negozianti per indicare una breve chiusura del proprio esercizio commerciale. In questo modo lei dimostra ulteteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, come abbia accettato la sua disabilità, al punto tale da arrivare anche a scherzarci su. Tantissimi i like e i commenti divertiti, a conferma di come gli utenti abbiano compreso il messaggio che lei voleva lanciare.

In passato lei stessa aveva raccontato di avere sofferto quando aveva saputo dai medici di dover subire l’amputazione di gambe e braccia, ma il sostegno dei suoi familiari si era rivelato fondamentale. Anzi, questo le ha permesso di capire ancora di più il valore della vita: “Ho avuto la fortuna di avere papà che in quel momento mi ha detto la cosa giusta, che mi sarei voluta sentir dire. Ha detto stai zitta che la vita è una figata. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi”.

Il suo spirito combattivo l’ha poi portata recentemente a fondare la Bebe Vio Academy, una struttura dove ragazzini disabili e normodotati fanno sport insieme. È stata inoltre protagonista a Portland, negli Stati Uniti, presso l’ headquarter mondiale di Nike, per parlare del futuro dello sport e della comunicazione inclusiva insieme a campionesse come Serena Williams.