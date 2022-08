Bebe Vio sta trascorrendo un periodo di vacanza al mare, ma non manca di condividere scatti con i suoi follower, che in molte occasioni rimangono sorpresi per la sua ironia. Nei suoi post, infatti, la campionessa paralimpica sdrammatizza spesso anche sulla sua disabilità, dote che non è certamente comune a tutti.

Questa volta lei ha pubblicato una foto in cui la si vede intenta a giocare carte, passione a cui molti si dedicano soprattutto in estate approfittando del tempo libero a disposizione. L’atleta è ritratta in spiaggia ed è seduta davanti a un tavolo ed è impegnata in una partita: lei sta guardando l’obiettivo sorridente e saluta con una mano divertita, mentre da sotto il tavolino spunta l’altra protesi che tiene una parte del mazzo di carte. Tutto questo è accompagnato dalla didascalia divertita “la mano vincente”.

Nell’arco di pochi minuti sono stati tantissimi i “mi piace” e i commenti positivi da parte dei tantissimi fan che amano seguirla sui social e che apprezzano proprio questo suo atteggiamento scanzonato. “Sei una forza… anche per questo ti vogliamo bene”, ha scritto un utente, mentre un’altra si è complimentata con lei con la frase “Sempre simpaticissima”.

Non è certamente la prima volta nell’estate 2022 che Bebe Vio riesce a conquistare il suo pubblico per il suo modo di agire. L’11 agosto lei aveva voluto sdrammatizzare con un’altra immagine: qui si vedevano il suo cellulare e le sue due protesi su una sdraio in spiaggia, accompagnata dalla scritta “Io vado a farmi un tuffo. Torno subito!” per annunciare le sue vacanze estive all’Isola d’Elba. E anche qui i messaggi di complimenti erano stati numerosissimi.