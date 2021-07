Belen: "Ti presento tua sorella", il video dell'incontro tra Luna Marì e Santiago

Il primo incontro tra Santiago De Martino e la sorellina Luna Marì non è passato inosservato. Belen Rodriguez, infatti, ha immortalato il momento con una storia su Instagram, per la gioia dei tanti fan della showgirl argentina.

Arrivata otto anni dopo la nascita di Santiago, frutto dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino, Luna Marì è nata nella notte del 12 luglio, poche ore dopo il match Italia-Inghilterra. Belen ha partorito in una sala operatoria della Clinica ostetrica ginecologica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. E subito dopo il suo arrivo, come fa sapere il Gazzettino, l’ospedale si sarebbe trasformato in una sorta di bunker.

Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese hanno annunciato l’arrivo della piccola attraverso i profili social dove la show girl ha condiviso con i follower la sua desideratissima gravidanza. “C’è qualcuno che è nato adesso”, ha scritto nel bel mezzo della notte, pubblicando tra le storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto.

La gioia per la nascita della prima figlia della coppia arriva a meno di un anno dal fatidico primo incontro trai due. Era, infatti, agosto 2020 quando la showgirl e l’allora hairstylist (oggi fa il fotografo, ndr) si sono conosciuti a Milano, decidendo poi di trascorrere una settimana a Ibiza con altri amici. E proprio sulle spiagge della bella isola spagnola è sbocciato l’amore, nonostante la differenza di dieci anni.

La coppia, al momento, si troverebbe in Veneto, sull’isola di Albarella, dove avrebbe affittato una villa per permetter a Belen di godere dei suoi primi giorni da mamma bis insieme ai suoi cari. La scelta di far nascere la figlia a Padova e non a Milano – com’era stato per Santiago – dipenderebbe dal fatto che a seguire la gravidanza della showgirl sia stata la ginecologa Alessandra Andrisani, che lavora proprio nella clinica veneta scelta da Belen.