Belen Rodriguez finge l'orgasmo a Tu sì que vales: imbarazzo in studio

Belen Rodriguez è attualmente tornata in Tv ogni sabato sera alla guida di Tu sì que vales al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovani, in attesa di affiancare nuovamente Teo Mammucari a Le Iene. Ed è proprio in occasione della terza puntata del talent show di Canale 5, trasmessa sabato 1° ottobre 2022, che è stata protagonista di un siparietto decisamente hot.

La showgirl è stata chiamata a imitare Meg Ryan in una delle scene iconiche del film Harry, ti presento Sally, quello in cui l’attrice si trova al ristorante con il compagno e decide di fingere un orgasmo davanti a tutti, incurante dei giudizi che avrebbero potuto esserci su di lei. Ad affiancarla è stato Gerry Scotti, uno decisamente poco abituati a momenti come questo.

Tutto è partito proprio da una mossa del conduttore di Caduta Libera, che ha cercato di organizzare qualcosa di particolare per garantire un bonus a uno dei concorrenti che fanno parte della sua squadra. Belen Rodriguez è stata quindi ritenuta la persona adatta: l’argentina non ha solo accettato, ma ha voluto indossare anche una parrucca bionda per entrare meglio nella parte.

“Ah, ah, ah“, ha detto Belen, tra una risata d’imbarazzo e l’altra. I giudici ne hanno approfittato però per prenderla un po’ in giro. “Io faccio così quando sono sul water”, sono state le parole di Rudy Zerbi. Mammucari, come suo solito, ha ulteriormente rincarato la dose: “Sembra che stai sulla tazza. Con questa esibizione mi è crollato un mito”. Lei ha però ribattuto prontamente dicendo: “Se dovessi fingere davvero non te ne accorgeresti”.