Belen Rodriguez litiga con i paparazzi in aeroporto

Amore e odio. Si può sintetizzare così il rapporto che lega Belen Rodriguez ai paparazzi, croce e delizia nella vita della showgirl argentina. Nelle ultime ore, numerosi organi di stampa stanno riprendendo la notizia della lite scoppiata nella giornata di ieri tra Rodriguez e i fotografi dentro l’aeroporto Linate di Milano. La conduttrice di Tu si que vales era in partenza con la figlia Luna Marì per una vacanza, di cui al momento la destinazione rimane ignota. Di certo con loro non c’era Stefano De Martino.

A dare per primo la notizia della lite tra Belen Rodriguez e i paparazzi in aeroporto è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, tramite la pagina Instagram PipolGossip. Secondo la sua ricostruzione, Belen Rodriguez avrebbe alzato i toni contro i fotografi presenti in quel momento, sostenendo che non potessero fotografarla dentro l’aeroporto. I fotoreporter si sono però rifiutati di smettere il proprio lavoro, rispondendo alla donna che le foto ai personaggi pubblici sono permesse anche in aeroporto.

A quel punto Belen Rodriguez, visibilmente infastidita, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Anche i poliziotti le hanno però confermato le parole dei paparazzi, e così alla sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez non è rimasto altro da fare che rassegnarsi. Al momento, la showgirl non ha commentato l’episodio che la riguarda, non dando quindi ulteriore importanza alla vicenda. Sul suo profilo Instagram si è invece limitata a postare numerose storie che riprendono la figlia Luna Marì, prima sull’aereo e poi nella casa dove trascorreranno insieme la vacanza.