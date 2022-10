Belen Rodriguez riceve il suo 31esimo tapiro d'oro da Valerio Staffelli per le sue polemiche social

Di tapiri la bella Belen Rodriguez ne aveva già collezionati trenta ma l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha deciso di consegnarle il trentunesimo. Così l’ha raggiunta nei camerini Mediaset dove la conduttrice si preparava per la nuova puntata de Le Iene, che la vede al timone insieme a Teo Mammuccari, e le ha donato un nuovo pezzo per la sua collezione. Ovviamente, come nelle migliori delle tradizioni, Staffelli ha spiegato alla conduttrice i motivi del tapiro e ha cercato di saperne di più sulla polemica social che l’argentina ha scatenato appena qualche giorno fa.

Dalle pagine del suo profilo Instagram, infatti, Belen avrebbe esternato il suo disappunto contro qualcuno che parlerebbe male di lei e delle sue doti professionali. Staffelli non ha perso la ghiotta occasione di poter indagare sulla vicenda, ma Belen ha solo detto che nella vita non si discute solo con gli ex amanti, forse in riferimento alle polemiche a distanza con Antonino Spinalbese, ma anche con i colleghi. Proprio ad un esponente del mondo della musica italiana sarebbero rivolte le sue frecciatine, visto che la conduttrice ha specificato il motivo del suo risentimento.

La conduttrice ha infatti raccontato che il motivo del suo disappunto era legato al fatto di essere stata invitata da questo misterioso personaggio a prendere lezioni di italiano, per migliorare la sua scarsa dizione. Per questo avrebbe contraccambiato l’invito, ma questa volta a prendere lezioni di canto visto che a suo parere l’artista sarebbe stonato. Detto ciò, Belen non ha voluto aggiungere altro per non alimentare la polemica ma ha confessato a Staffelli di essere molto affezionata ad ognuno dei suoi tapiri d’oro.