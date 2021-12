Belén Rodriguez sta trascorrendo queste festività natalizie libera da impegni lavorativi e godendosi appieno la sua famiglia. La showgirl argentina, però, non ha certo dimenticato i suoi follower, con i quali ama condividere outfit meravigliosi e semplici momenti di vita quotidiana trascorsi con la piccola Luna Marì e Santiago.

Tra i tanti scatti condivisi su Instagram, (c’è anche quello di un paio di stivaletti firmati The Attico davvero speciali: in skin nera e stile camperos, sono il trend irrinunciabile della stagione invernale 2021-2022. Comodi, con la punta arrotondata ed elastico alla caviglia, questi boots hanno un tacco appena accennato che li rende molto confortevoli; inoltre, con quel tocco casual chic che non guasta mai, questi boots sono molto versatili: sono perfetti sia con un vestitino o una gonna che con un paio di pantaloni.

Bélen Rodriguez, ad esempio, li ha abbinati a un paio di jeans skinny semplicemente meravigliosi, che mettono in risalto la silhouette della showgirl. Sopra un maglioncino nero a stampe bianco e nero che richiama il colore degli stivali. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle in morbide onde. Davvero un outfit unico.

Ma questi stivaletti sono perfetti anche con una gonna in pelle o un vestitino nero. L’outfit vincente è composto da un un maxi maglione a collo alto con dei leggings in tinta, oppure una minigonna di jeans per spezzare; oppure con un maxi pull a mo’ di giacca sopra ad un mini dress (possibilmente stretch). Insomma giocare con i contrasti è l’ideale per valorizzare questi stivaletti, compagni ideali sotto la pioggia o con il sole.