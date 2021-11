Era diventato il gossip degli ultimi giorni, anche se basato soltanto su chiacchiere non riscontrate. Ora il presunto flirt tra Damiano David dei Maneskin e la showgirl argentina Belen Rodriguez è stato categoricamente smentito da entrambi. La voce infondata era rimbalzata sul web dopo che l’influencer napoletana, Deaianira Marzano, aveva ricevuto la segnalazione di un utente che insinuava fosse in corso una tresca tra i due.

Traendo spunto da un commento di un suo follower, che le chiedeva cosa ci fosse di vero riguardo alla presunta storia con il leader del gruppo musicale vincitore dell’Eurovision 2021, Belen non ha lasciato spazio a possibili equivoci rispondendo così: “Ma no! Siamo amici e lo stimo da morire da sempre!“. Se le parole della trentasettenne di Buenos Aires chiudono definitivamente questa vicenda, non sono, invece, sufficienti a smentire la possibile crisi che Belen starebbe vivendo con il suo compagno e padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese.

I due, infatti, starebbero attraversando un periodo poco felice e un recente post della showgirl sta ulteriormente alimentando questo rumor. Rodriguez, infatti, ha pubblicato una foto in bianco e nero di un mare burrascoso, accompagnata da questa riflessione: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima”.

Tornando alla bufala sul flirt tra Belen e Damiano, il primo a rispondere indirettamente al pettegolezzo che piano piano aveva fatto il giro della rete, riportato anche da diverse testate, era stato il cantante ventunenne romano. Fidanzato felicemente da anni con Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin aveva inequivocabilmente chiarito la sua posizione postando una foto su Instagram con questa descrizione scritta in inglese: “I’m reading a lot of bullshit”, che tradotto suona come, “sto leggendo un mare di stronzate”.