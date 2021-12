Lontano dai pettegolezzi, che la vorrebbero al capolinea con Antonino Spinalbese, Belén Rodriguez sta passando le sue vacanze natalizie in montagna, in compagnia della sua bambina e dei suoi familiari più stretti. Complice il clima di festa e un po’ di vanità, che non guasta mai, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti con un accessorio tra i più iconici di sempre, naturalmente Chanel.

Non che abbia bisogno di grandi presentazioni, ma la borsa che Belén Rodriguez ha sfoggiato sul social va annunciata con un certo savoir faire. Si tratta infatti di un modello storico della maison francese, una Chanel 2.55. Il suo nome è un omaggio all’anno in cui Coco la ideò (Febbraio 1955) e fu letteralmente una creazione rivoluzionaria nel mondo della moda.

Per la prima volta le mani femminili erano libere da pochette e grazie all’iconica catenella dorata, questo modello offriva una nuova prospettiva in fatto di accessori, consentendo alle donne di indossare un accessorio, e non solo di portarlo. In nappa grigia matelassé, la borsa Chanel di Belén Rodriguez dà una sensazione di morbidezza mixata allo stile. La catena grigio argento poi, si abbina perfettamente all’outfit total black scelto: un paio di pantaloni ampi, una camicia effetto pelle plissettata, aperta su una maglia a coste grigia.

La tonalità scelta dalla conduttrice è un colore molto di tendenza in questo inverno 2021 e siamo sicure che non tramonterà molto facilmente. Abbinabile a qualsiasi look, dal più casual al più elegante, dalle sneaker ai tacchi a spillo, è perfetta anche se dobbiamo ammetterlo, non è certo alla portata di tutti i budget. Ma sognare non costa nulla. D’altronde è pur sempre una Chanel e ci sarà un perché se è uno degli oggetti di lusso più desiderati da oltre un secolo.