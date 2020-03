Ben Affleck: Jennifer Garner approva la sua storia con Ana de Armas

Jennifer Garner approva la nuova storia d’amore tra l’ex marito Ben Affleck e Ana de Armas. La coppia è uscita allo scoperto durante la romantica vacanza tra Cuba e Costa Rica. L’attrice, e madre dei tre figli di Affleck, ha da tempo un nuovo felice rapporto con l’uomo d’affari John Miller. Ben aveva recentemente dichiarato che il più grande rimpianto della sua vita è stato il divorzio dalla moglie, e di essere alla ricerca di un nuovo amore.

Però Ben Affleck è già innamorato, e sta frequentando, fino ad ora di nascosto, da dicembre la collega Ana de Armas. Pare che Jennifer Garner sia molto felice per loro e approvi questa relazione. Una fonte vicina all’ex coppia rivela a US Weekly: “Jen è completamente andata avanti. Non pensa più a Ben, è innamorata e felice.”

Pare che l’ex coppia di Hollywood vada molto d’accordo, specie per l’educazione dei loro tre figli. “Ben e Ana sono felici insieme e si frequentano ufficialmente. Jennifer considera Ben un amico, pensa che sia un buon padre per i loro figli e lo rispetta. È felice nella sua nuova relazione, ed è contenta che anche Ben abbia un nuovo rapporto“.

Ben Affleck e Ana de Armas pare si frequentino da questo inverno, ma hanno tenuta la loro relazione nascosta a lungo. Nei giorni scorsi la neo coppia è stata paparazzata abbracciata sulle spiagge della Costa Rica in atteggiamenti romantici. Un nuovo amore per il tormentato Ben, dopo i problemi con l’alcool e il difficile divorzio. Dati i rapporti socievoli tra la ex coppia, Jennifer Garner e Ana de Armas potrebbero persino diventare amiche.