Da quando la passione si è riaccesa, circa un anno fa, Ben Affleck e Jennifer Lopez continuano a far sognare i loro fan, con passeggiate romantiche, regali inaspettati, sorprese, baci rubati. E l’ultima foto che li immortala insieme li vede mano nella mano davanti all’Hotel Bel-Air, a Los Angeles, dove tutto ha avuto (di nuovo) inizio.

È proprio in quell’albergo, infatti, che Ben Affleck e JLo si davano appuntamento a marzo 2021, per cercare di tenere il loro ritorno di fiamma segreto il più a lungo possibile (anche se non ci sono riusciti molto bene). E ora, i due, sono stati paparazzati mano nella mano fuori dallo stesso hotel che li aveva ‘coperti’, dopo un tenero pranzo insieme ai figli di lei, i gemelli Emme e Max.

Del resto, la coppia trascorre spesso lunghi momenti insieme alla loro famiglia allargata, composta da Violet, quindici anni, Seraphina, dodici e Samuel, nove, (i figli di Ben Affleck e Jennifer Garner) e dai gemelli di tredici anni di Jennifer Lopez, Max ed Emme.

Fuori dall’Hotel Bel-Air, un potente acquazzone ha sorpreso i due, che si sono stretti insieme sotto un maxi ombrello, per ripararsi dalla pioggia, regalando ai fan un altro momento di vita di coppia molto prezioso. Del resto, i due sembrano davvero affiatati e non stupisce che una fonte interna al settimanale americano US Weekly parli addirittura di fiori d’arancio in vista.

“Vogliono che sia un’elaborata rappresentazione del loro amore e proprio per questo hanno in mente una cerimonia intima, impeccabile, dove familiari e amici possano divertirsi davvero”, ha riportato il giornale. Naturalmente, per il momento sono solo voci (anche se molto diffuse), ma l’intesa tra i due è così palese che se la notizia delle nozze dovesse essere confermata non sarebbe di certo una sorpresa.