Benedetta Porcaroli incanta con una mise gioiello da favola

È un periodo molto intenso per Benedetta Porcaroli. L’attrice romana, salita alla ribalta grazie alla sua interpretazione nella serie Netflix Baby, è al momento al cinema con il nuovo film di Alessandro Genovesi 7 donne e un mistero, ispirato alla pellicola francese del 2002 del regista François Ozon.

E mentre si destreggia tra una presentazione e un’intervista, Benedetta Porcaroli tiene costantemente aggiornati i suoi follower su Instagram, condividendo con loro momenti di vita quotidiana e outfit speciali. E proprio parlando di outfit, l’attrice ne ha sfoggiato uno davvero particolare, che ha decisamente conquistato il suo milione e mezzo di follower. ‘Fototessera’, ha scritto l’attrice a corredo dello scatto, che la immortala mentre guarda l’obiettivo in una posa simile a quella adottata per una foto da inserire in un documento.

Porcaroli ha indossato un’elegantissima gonna a vita alta nera dal gusto squisitamente retrò e molto luminosa, grazie ai numerosi punti luce cosparsi sui fiori ricamati in pizzo e distribuiti su tutta la lunghezza del capo. Dei collant nero scuro, in versione simil body, fanno capolino tra le trasparenze della gonna (un gioco vedo-non-vedo super sensuale), proponendosi in una declinazione della tendenza underwear a vista.

A colpire, oltre alla gonna, è il magnifico corsetto che Benedetta Porcaroli sfoggia sopra alla long skirt: dal tocco glamour e molto sofisticato è realizzato in cotta di maglia, (vera e propria mania Anni ’90), presenta una scollatura a cuore e mette in evidenza le forme delicate dell’attrice. Il tocco in più? I guanti che richiamano i punti di luce presenti sulla gonna e rendono l’outfit molto elegante. Una mise gioiello semplicemente unica. Il trucco è appena accennato, mentre i capelli sono lasciati sciolti, liberi di ricadere sulle spalle in un ricercato effetto beach waves.