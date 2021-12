I jeans a zampa di Bianca Balti sono il vero must have dell'inverno 2022

Ormai lo abbiamo capito: i jeans sono ufficialmente il trend dell’inverno 2021/2022. Li abbiamo visti indossare a moltissime star, declinati in decine di modelli diversi. da quelli skinny a quelli wide leg, dai modelli più casual a quelli più chic, passando per quelli decorati, strappati, a vita alta, a zampa di elefante, baggy. L’elenco potrebbe essere infinito. D’altronde, si sa, i jeans sono uno di quei capi che non passeranno mai di moda, come dimostra Bianca Balti, la supermodella lodigiana che in occasione delle vacanze natalizie è volata in Italia dalla sua amata Los Angeles.

Un ritorno in grande stile per la musa di Dolce & Gabbana, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto di un outfit che ha subito conquistato tutti. Un look semplice ma d’effetto, reso impeccabile da un paio di jeans a zampa di elefante che urlano Anni ’70. Dal lavaggio chiaro, a vita alta, aderenti sulla gamba fino al ginocchio per poi diventare sempre più ampi verso il fondo: un capo che tutte dovremmo assolutamente avere nel guardaroba, in grado di dare un tocco chic anche ad un outfit decisamente casual.

Bianca Balti ha poi abbinato i suoi pantaloni ad un cappotto tartan, a quadri rossi e neri, non troppo lungo e leggermente oversize. Un capospalla che potremmo definire sporty-chic, visti i dettagli scamosciati color cammello del colletto, dei polsini e delle tasche e gli alamari metallici ben evidenti sulla parte anteriore della giacca. Un look, quello sfoggiato dalla modella, perfetto per i giorni delle vacanze invernali da trascorrere in famiglia.

Nel frattempo, la top model si sta godendo un periodo di meritato relax a Milano, in compagnia delle sue due splendide figlie, Matilde e Mia. Un periodo in cui Balti sta ritrovando sé stessa dopo la fine dell’ennesima storia d’amore: certo, la modella non è la più fortunata quando si parla di vita sentimentale, ma a livello professionale non ha alcuna intenzione di rallentare. Tanto che, a settembre 2021, è stata anche protagonista di un Ted Talk, in occasione del TEDx di Perugia, con uno speech intitolato Rinascere insieme.