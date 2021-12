Gli Anni ’70 sono tornati e ce lo mostra Elisabetta Gregoraci, con un look ispirato al passato interamente firmato Francomina. Protagonisti dell’intero outfit sono un paio di blue jeans, il capo più indossato del pianeta. Perfetto in ogni stagione e con ogni abbinamento.

La conduttrice ha scelto un modello che ci fa immediatamente sognare l’arrivo di temperature più calde. Si tratta di una linea flare, con vita aderente e fondo svasato. La silhouette è sottolineata perfettamente e le forme vengono esaltate ed impreziosite dal taglio Capri, peculiarità che dona carattere al capo. Il fondo scampanato termina poco prima della caviglia lasciando scoperta la pelle. A completare il tutto, i lunghi capelli della conduttrice cadono leggeri sulle spalle formando delle onde, che le regalano un aspetto da vera hippy.

Si tratta di un capo trendy, da indossare immediatamente al primo accenno di primavera. Gregoraci lo ha abbinato ad una camicetta bianca corta con maniche a sbuffo e dettagli traforati, in pieno stile 70’s. Ai piedi, un paio di décolletée a punta in vernice nera, con tacco a spillo. Un dettaglio che le conferisce un’aria casual ma anche chic.

L’outfit fa parte proprio della collezione primavera estate 2022 del brand. La conduttrice ce lo mostra in anteprima per farci desiderare ancora di più l’arrivo del sole e del clima mite, per permetterci di replicare questo look da capo a piedi.

Il pantalone in denim è una scelta semplice ma, come in questo caso, di grande effetto. Perfetto per essere riproposto in diverse occasioni di mattina a sera e per essere abbinato a tutto con grande facilità.